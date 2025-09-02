Troncal del Café completa más de 30 horas bloqueada por camioneros en Amagá

Los bloqueos comenzaron en la mañana del pasado primero de septiembre. Foto: Captura de pantalla

Con paso intermitente, cada dos horas, se mantiene el bloqueo de los transportadores de carga, en el peaje de Amagá, sobre la Troncal del Café, que ha generado un caos vial. Los manifestantes exigen acuerdos para reducir el valor del peaje, mientras que desde la Gobernación se pidió la intervención de las autoridades.

Según indicó Leonardo Antonio Legarda, líder de la protesta, a Telemedellín, “necesitamos que el peaje lo devuelvan a como estaba anteriormente $11.500, porque lo subieron a $18.300. Ellos no tenían por qué subirlo a ese precio, porque las carreteras no están para tener ese precio en las vías”.

Durante las primeras horas de la protesta, las autoridades locales intentaron llegar a un acuerdo con los transportadores, pero en la mañana de este martes 2 de septiembre, señalaron que no lo habían logrado, por lo que continuaron con los bloqueos.

La Gobernación ha solicitado a las autoridades despejar la vía. pic.twitter.com/oIFhgLztWD — Andrés Julián (@AndresJRendonC) September 2, 2025

“Necesitamos que desde el Gobierno nacional, que desde la ANI, que Pacífico 1 nos escuchen y que sean solucionadas nuestras peticiones”, dijo al respecto el líder Javier Muriel, quien añadió que también se han visto afectados por las restricciones de la concesión Pacífico 1 en el sector de Sinifaná, y las malas condiciones de la vía.

Los manifestantes están permitiendo el tránsito de vehículos durante 15 minutos, cada dos horas. Ante esto, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, pidió la intervención de las autoridades al considerar no estaba de acuerdo con el bloqueo de la vía.

“El malestar con el Gobierno Nacional y el concesionario no le da licencia a ningún ciudadano para afectar la libre circulación de los demás. Nada por las vías de hecho. La Gobernación ha solicitado a las autoridades despejar la vía”, dijo el mandatario.

Por su parte, el alcalde de Amagá, Wilser Darío Molina, pidió a los manifestantes a levantar el bloqueo y les invitó a ser parte del Comité Cívico, que ha estado en mesas con el Ministerio de Transporte para lograr reducciones en el peaje.