Incendio consumió dos locales en el centro histórico de Santa Fe de Antioquia

El incendio consumió por cerca de tres horas y medias las viviendas. Foto: Gobernación de Antioquia

Cerca de tres horas se demoraron los bomberos de los municipios de Sopetrán y San Jerónimo, en apagar el feroz incendio que se presentó en el centro histórico de Santa Fe de Antioquia, que consumió por lo menos tres locales y que no pudo ser atendido por municipio debido a que el cuerpo de socorro local no cuenta con recursos para operar.

Los principales afectados fueron los locales ubicados en la esquina del parque principal, diagonal a la Catedral Basílica Metropolitana de la Inmaculada Concepción, especialmente el almacén La Ceiba y el Monkey Bar, cuyos predios quedaron completamente reducidos en cenizas.

De acuerdo con el cuerpo de bomberos del municipio, la emergencia no fue atendida por ellos, debido a que “se nos adeudan más de $41.000.000, lo cual conlleva a que ninguna de nuestras máquinas y vehículos tenga combustible y que nuestro personal no esté activo en el momento” y aunque mantienen conversaciones con la alcaldía, aún no se ha logrado llegar a un acuerdo para continuar operando.

Por su parte, Félix Antonio Giraldo Suárez, secretario general de la alcaldía de Santa Fe de Antioquia, señaló a El Colombiano que el Dagran se encargará de las investigaciones para determinar las causas del incendio, así como resta por conocer las afectaciones económicas para los comerciantes.

Mientras que con respecto a las denuncias hechas por el cuerpo de bomberos local, Giraldo indicó que: “¿Cómo es posible que el cuerpo de bomberos que está a dos cuadras no venga a atender esta emergencia y los cuerpos de Sopetrán y San Jerónimo, que no tienen nada que ver con Santa Fe, vengan y la atiendan?”.

Ante lo ocurrido, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, agradeció a los cuerpos de bomberos que atendieron la emergencia por “apoyar y trabajar UNIDOS en la protección de la VIDA”.