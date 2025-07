Incendio en Clínica Fundadores de Medellín obligó a evacuar a 150 pacientes

El Dagrd hace las verificaciones de los daños dentro de la Clínica Fundadores. Foto: Dagrd

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Alrededor de 150 pacientes de la Clínica Fundadores en Medellín tuvieron que ser evacuados en la noche del pasado martes 8 de julio, tras un incendio que se registró en el séptimo piso.

Lea: Robaron y desnudaron a administrador de una tienda religiosa en Medellín

Según indicó el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), la emergencia fue atendida por seis unidades del cuerpo de Bomberos de Medellín, además, resaltaron que tres pacientes requirieron el traslado a otros centros asistenciales, así como se reportaron graves daños estructurales.

La emergencia trascendió debido a que habitantes de la zona alertaron que las llamas alcanzaron gran altura, como se evidencia en algunos videos en redes sociales. De igual forma, se conoció que la conflagración causó fallas eléctricas, por la que se tuvo que además se tuvo que trasladar a 18 pacientes que requieren respiración mecánica.

A esta hora 6 tripulaciones #BomberosMedellín controlaron incendio en piso 7 de la Clínica Fundadores Centro, 3 pacientes requirieron traslado a centros asistenciales alternos. Equipo técnico evalúa infraestructura en este caso. @AlcaldiadeMed pic.twitter.com/r1KCkOmH8a — DAGRD - Medellín (@DAGRDMedellin) July 9, 2025

“Yo estaba acostada ya en la cama, me habían acabado de hacer el ingreso y estaba esperando que me pusieran los medicamentos, cuando un paciente me dijo, por favor, salgan, salgan todos, que en el sexto piso hay un incendio, entonces fue cuando todos empezamos a salir, enfermos en camilla, ya estaban sacando a los de la UCI en silla de ruedas”, explicó a Blu Radio una de las pacientes evacuadas.

Le puede interesar: Capturan a implicados en el asesinato del comerciante Emiro Díaz en Piedecuesta

Por su parte, el director del Dagrd, Carlos Quintero, señaló que tras varias horas de trabajo se lograron controlar las llamas, aunque las directivas de la clínica decidieron suspender las operaciones hasta que se haga un balance de las afectaciones.

“Se está haciendo una regulación uno a uno, se cuenta con presencia del CRUE en el sitio. Esto permite que cerca de 150 pacientes que se encuentran en la clínica puedan ser derivados a diferentes centros asistenciales”, añadió Quintero.