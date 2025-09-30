Turista coreano fue drogado con escopolamina en bus que iba de Bogotá a Pereira

El coreano fue atendido en el Hospital Universitario San Jorge de Pereira. Foto: Captura de pantalla

Un turista de Corea del Sur fue drogado dentro de un bus intermunicipal que tomó en Bogotá con el fin de llegar al Eje Cafetero. Según indicó un joven, otro pasajero le ofreció comida en el trayecto. Luego fue encontrado inconsciente por las autoridades.

El testimonio del extranjero fue dado a conocer por la Terminal de Transportes de Pereira, a través de un video, en el que el joven llamado Jun describe que abordó el vehículo en Bogotá y en el camino un hombre se le sentó al lado y le ofreció una galleta.

“Me dijo: ‘Por favor, coma esto’. Yo lo comí. De repente, me quedé dormido durante ocho horas y cuando desperté estaba en el hospital”, explicó el coreano, quien resaltó que el hecho no ocurrió en Pereira, sino en el trayecto, así como aseguró que se sintió respaldado por las autoridades.

@pereiraterminal 🚨 Un ciudadano extranjero de Corea del Sur relató el difícil momento que vivió al ser víctima de escopolamina en su trayecto de Bogotá a Pereira. Es importante destacar que este hecho no ocurrió en el Terminal de Transportes de Pereira ni en la ciudad de Pereira. Desde el Terminal rechazamos todo tipo de actos delictivos y reiteramos nuestro compromiso con la seguridad, confianza y respaldo a todos los viajeros que llegan y salen de nuestra ciudad. ♬ sonido original - Terminal Pereira

“El incidente ocurrió entre Bogotá y Pereira. Pero otros viajeros no deben preocuparse de venir a Pereira. Estoy seguro, acompañado de la Policía y les agradezco”, añadió el coreano, quien decidió hacer turismo en la ciudad pese a lo que le ocurrió.

Por su parte, la Terminal señaló que el extranjero fue drogado con escopolamina. “AMI, prestador autorizado en el Terminal, brindó atención inmediata al pasajero, realizando valoración, estabilización y su traslado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario San Jorge de Pereira, donde recibió la atención correspondiente”.

Sumado a esto, la entidad aseguró que “rechazamos todo tipo de actos delictivos y reiteramos nuestro compromiso con la seguridad, confianza y respaldo a todos los viajeros que llegan y salen de nuestra ciudad”.