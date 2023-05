La mujer que no paga ni taxis ni restaurantes en Medellín contó por qué no lo hace

Por medio de un video Daniela Alzate, la mujer que no paga taxis o restaurantes, pidió excusas públicas por sus acciones. Foto: Intagram @noticias_

En los últimos meses se han viralizado videos en redes sociales en los que se muestra a de una mujer en Medellín, Antioquia, que se niega a pagar servicios de transporte público como taxis y buses, y algunos restaurantes. Frente a las críticas por usuarios y algunos medios nacionales, su familia aseguró que ella tenía problemas de salud mental. Ahora, esta mujer da declaraciones en las que explica la razón de sus comportamientos.

En el video, la mujer se presenta con el nombre de Daniela Alzate y da unos agradecimientos a establecimientos comerciales.

“Un cordial saludo para todos, mi nombre es Daniela Alzate, … También saludo a los hoteles, restaurantes y demás. La finalidad de este video es para pedir excusas públicas por aquellos incidentes que han venido ocurriendo en las últimas semanas y los cuales se han publicado en varias ocasiones por redes sociales”, expone la mujer al iniciar el video.

Según el video, Daniela es consciente de lo conocida y polémica que es en Medellín y en las redes sociales, por lo que explica el motivo de sus acciones.

“Muchos se preguntan el por qué de mi actuar, ¿cierto?, como yo les conté en algún caso y a algunos medios de comunicación, yo en este momento estoy en embarazo. El papá de mi bebé se encuentra por fuera del país. Yo en estos momentos no cuento con recursos suficientes para poder tener una manutención 100%, lo que me ha obligado a tener que, por así decirlo, no pagar ciertos servicios”, comenta.

Posteriormente explica que hay dos motivos por los cuales no paga los servicios prestados por establecimientos o medios de transporte. Comenta que por su situación financiera no puede costearlos y el otro motivo se trata de que han sido pésimos servicios, por lo que no está en la obligación de pagarlo, según ella.

En medio de su declaración, también hizo un llamado de ayuda a las personas que han visto sus videos, para que ubiquen al papá del presunto bebe que ella está esperando, “porque así va a ser mucho más fácil para mí poder pasar una maternidad tranquila y en paz, porque en estos momentos por mi condición no es posible ponerme a trabajar. Espero que entiendan muy bien este caso y que no me sigan acosando en los centros comerciales, en las calles o me sigan montando videos ni publicaciones”.

En su momento, presuntos familiares de Daniela le afirmaron al periódico El Colombiano que ella sufre de bipolaridad y a pesar de una gran herencia que dejaron sus padres, no supo administrarla y ya no puede costear su estilo de vida.

“Ella es una niña medicada. Es bipolar. Pero no se toma los medicamentos porque es desobediente. Ella no acata las reglas. Ella no cumple con las directrices de un hogar. Ya no puedo vivir con ella. He llorado. Estoy desesperada. Cuando me pide comida, le doy, le lavo la ropa. Pero no tengo el control”, informó una familiar.