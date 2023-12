La polémica por el déficit que tendría la alcaldía de Medellín

Federico Gutiérrez y Óscar Hurtado se refirieron a la situación económica de la ciudad. Foto: Carlos Ortega (EFE)/@oscarhurtadop

Una alerta del alcalde electo de Medellín, Federico Gutiérrez, por la situación económica de la ciudad, de la que asegura tiene un déficit de $3,2 billones y por lo menos cinco entidades en riesgo de liquidación, generó la reacción de la administración local, que salió a desmentir y a mostrar un panorama contrario.

Dentro del balance del empalme, Gutiérrez indicó que “el panorama es desolador”. El mandatario electo aseguró que hay por lo menos seis entidades descentralizadas con pérdidas acumuladas, que las ponen en riesgo de liquidación, como por ejemplo ocurre con el Hospital General de Medellín, que tiene un déficit de $200.000 millones, o Metrosalud, con $120.000 millones.

La situación del Hospital General de Medellín es dramática. Lo dicen sus mismo empleados de toda la vida.

Para nosotros poder nombrar a alguien diferente a quienes hoy lo mal administran, tendríamos que esperar hasta Marzo.

No creo que el Hospital y su gente aguanten 3 meses… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) December 17, 2023

Sumado a esto, “Fico” aseguró que hay cuentas y planes desfinanciados como el Fondo de Estabilización de la Tarifa del Metro de Medellín, cuyo déficit es de $97.000 millones, mientras que del pasivo pensional se deben $200.000 millones.

“No damos por cerrado el empalme porque no recibimos toda la información, hay un gran desorden administrativo, graves denuncias de supuesta corrupción y muchos programas sociales que se pusieron en riesgo al quedar desfinanciados para el próximo año. El deterioro físico y social de la ciudad sirve para entender estos cuatro años de un mal gobierno”, indicó Gutiérrez.

A esto se le suman alertas por falta de recursos para atender programas en carteras como la de Educación, así como retrasos y costos que no fueron incluidos en las obras del metro ligero de la 80. “Esta no es la foto final, no hemos terminado de recibir toda la información. En 12 días vamos a gobernar y a solucionar todos estos grandes problemas. No hubo amor por la ciudad, no hubo cariño, hubo una desadministración y graves denuncias de corrupción que les corresponderá tramitar a los órganos de control”, añadió Gutiérrez.

En respuesta, el alcalde (e) de Medellín, Óscar Hurtado Pérez, señaló que el panorama no es como lo muestra el alcalde electo y aseguró que el empalme fue transparente. “No hay desorden administrativo, pueden verificarlo en cada una de las dependencias, nosotros entregamos la información y nos estamos preparando para entregar los espacios el 31 a las 12 de la noche. No hay desadministración, ni desorden administrativo”.

Sumado a esto, aseguró que no hay déficit de $3,2 billones, que equivale al 40 %, y que, de hecho, para el 2024 se tendrán cerca de $10 billones de presupuesto. “Esto que están diciendo es en un 90 % mentira y algunas cifras que coinciden con las nuestras fueron las que pusimos sobre la mesa, que nosotros no hemos ocultado”, añadió Hurtado.

Por su parte, la alcaldía señaló que no hay actos de corrupción, ni desorden administrativo, así como quienes salen antes del 31 de diciembre, indican, es porque ya entregaron “al orden del día sus labores”. Mientras que con los casos específicos de la situación del Hospital Infantil Concejo de Medellín aseguraron que no tiene un déficit de $60.000 millones.

“Esta cifra no tiene sustento, porque incluso superaría la cifra de presupuesto anual del Hospital. Actualmente, el déficit es de 2.760 millones por servicios pediátricos. Se habla de déficit de Metrosalud de 120.000 millones y no es cierto. El déficit es de $38.00 millones, generado por el no pago de las cuentas por cobrar”, indicó en comunicado la administración.

Por último, con respecto al metro de la 80, la alcaldía de Medellín indicó que consiguió $111.000 millones y en total ha aportado $520.000 millones de los $1.1 billones que debe poner la ciudad para las obras. “Hay que tener presente que el Metro está a cargo de la estructuración financiera, en la cual encontraron un error al no calcular de forma adecuada el IPC, por lo que se habla de $500.000 millones de déficit”.

Ante lo señalado, Gutiérrez señaló que su labor no es juzgar a la alcaldía saliente, ya que eso le corresponde a los entes de control, pero indicó que sí será su prioridad hacer los traslados presupuestales necesarios para cubrir los déficits que han evidenciado.