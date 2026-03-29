Las afectaciones que dejaron las lluvias en San Antonio de Prado de Medellín

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín recuperó un vehículo que fue arrastrado por una creciente en la vereda La Verde, en San Antonio de Prado. Foto: Redes S

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En el corregimiento de San Antonio de Prado, en el sur de Medellín, las fuertes lluvias del sábado 28 de marzo dejaron varias emergencias en al menos tres sectores, entre ellas crecientes súbitas y daños en viviendas, que siguen siendo atendidas por las autoridades.

El alcalde Federico Gutiérrez reportó: “Nuestro equipo de Bomberos Medellín, DAGRD y Alcaldía atiende varios puntos de la ciudad, especialmente en San Antonio de Prado, donde se presentan deslizamientos en vía pública, en la vereda La Florida y El Salado, así como afectaciones a varias viviendas”.

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El sector más afectado fue la vereda La Verde, donde las corrientes de agua comprometieron varias viviendas. Carlos Quintero, director del DAGRD (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres), explicó: “El corregimiento de San Antonio de Prado tuvo las mayores afectaciones en la vereda La Verde, donde la escorrentía afectó algunas viviendas, un caso recurrente que ya tenemos en observación en ese sector”.

En la misma vereda, una creciente arrastró un vehículo que fue recuperado posteriormente por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín.

7:08 p. m.



A propósito de las fuertes lluvias de esta tarde, compartimos balance con nuestro director, @kinterocarlos



El Cuerpo Oficial de Bomberos Med continúa con la comunidad de #SanAntoniodePrado en monitoreo.



Reiteramos el llamado a reportar emergencias en el 123. pic.twitter.com/9b6GjYjE0j — DAGRD - Medellín (@DAGRDMedellin) March 29, 2026

En el sector de Naranjitos, en la cabecera urbana de San Antonio, el aumento del caudal de una quebrada también comprometió algunas viviendas por inundaciones, situación que fue controlada en un primer momento por la propia comunidad antes de que llegaran las autoridades, mientras que en El Salado, las precipitaciones provocaron la pérdida de banca en una vía, lo que obstruyó el paso durante algunas horas hasta que maquinaria intervino para restablecer la movilidad.

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Quintero añadió que las autoridades siguen evaluando cada caso de forma individual y que mantienen el monitoreo permanente ante la posibilidad de nuevas lluvias.

San Antonio de Prado es uno de los corregimientos más vulnerables de Medellín por su topografía y la presencia de quebradas que crecen con rapidez ante lluvias intensas.

Ante la llegada de la primera temporada de lluvias del año, las autoridades locales recordaron a la ciudadanía que puede reportar cualquier emergencia a través de la línea 123.