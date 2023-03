Las imágenes sexuales que llevaba un profesor de la U. Nacional a sus clases

El profesor de la facultad de Geología aceptó tener otros procesos por temas de género dentro de la Universidad. Foto: cortesía

La profesora, antropóloga y experta en género Mónica Godoy Ferro publicó esta semana un hilo en Twitter en el que reveló que el profesor Oswaldo Ordóñez Carmona, de la Universidad Nacional de Colombia (sede Medellín), usaba en sus clases diapositivas con imágenes sexuales que violentaban y denigraban a las mujeres.

Una de las imágenes que se hizo pública es una caricatura en la que se observa a una alumna haciéndole sexo oral a un profesor mientras otras hacen fila arrodilladas. En el tablero se lee: “Hoy: Examen oral”. “¿Por qué razón sus estudiantes tienen que soportar este tipo de interacciones sexuales explícitas por parte de un docente? ¿Les parece humor el acoso sexual? Vamos a ver qué opinan las autoridades”, reprochó Godoy Ferro en su cuenta de Twitter.

Y va llegando más información, el docente de la @UNALOficial Oswaldo Ordóñez Carmona, sede Medellín, envía una introducción a su curso donde "explica" la evaluación del mismo así: pic.twitter.com/s2MoUIltYj — 💮Mónica Godoy (@mgodoyferro) March 27, 2023

Quizá le pueda interesar: Esposa de un coronel protagonizó discusión en un aeropuerto: “Tú eres nada”

La publicación se volvió viral y llamó la atención a algunos medios de comunicación. Al día siguiente, el programa radial Mañanas Blu entrevistó a Laura Ruiz y Luz Castro, dos integrantes del Comité de Asuntos de Género de la Universidad Nacional, y una de ellas aseguró que vio la diapositiva en una clase de 2020 y que “esta es una punta del gran iceberg de todas las violencias que él (el profesor) comete”.

“No se había hecho público hasta ahora, porque desde esa posición de poder que tiene uno se siente intimidada... hay algo importante en la imagen, las mujeres están arrastradas o arrodilladas, eso también es una forma de desprecio”, agregaron las jóvenes.

Horas después, el profesor Ordóñez Carmona respondió a los señalamientos en una entrevista para Caracol Radio. “Eso es muy viejo, lo hice desde hace 10 años porque tuve unos problemas con unos estudiantes que, a final de semestre, me llegaban a hacer exámenes supletorios orales. Unos me ofrecieron dinero, otros licor, y dos chicas me ofrecieron favores. Entonces, desde ahí, opté por nunca más hacer orales y supletorios y que iban a hacer exámenes escritos”.

Agregó que, para ese momento, “la sociedad tenía otra visión”. Aunque en esa respuesta aseguró que lo hizo hace 10 años, también dijo más adelante, que hace 14 o 15 meses las dejó de usar debido a las denuncias que se venían presentando en la institución. También añadió que los que denuncian no han visto clase con él y por eso “está salido de contexto”.

También le puede interesar: Habrá nuevas cámaras de fotomultas en Rionegro: ¿dónde están ubicadas?

Más señalamientos contra el profesor

Una de las integrantes del Comité también aseguró que el profesor tiene varios casos de acoso en la UNAL y que hubo una jornada de escrache en la que quedó reseñado. A esa afirmación, el profesor respondió no tener denuncias en la Fiscalía y que solo tiene otros procesos en la Universidad por un “chiste y una opinión”. “Eso llevó a que me acusaran de violador y acosador y luego tuvieron que tumbar eso y emitir un comunicado de disculpa”, agregó.

Él mismo relató que una de esas opiniones se dio cuando una de sus alumnas le hizo una pregunta relacionada con un permiso para una salida de campo. Contestó que tanto él como ellas debían hacer la solicitud y que, ”si una minoría las solicita, las atienden de una vez y que a nosotros como profesores no nos prestan atención... unas chicas que no eran de la facultad dijeron que mis comentarios también eran violencia de género”.

Adicional a esto, una de las integrantes del Comité de Género contó que alguna vez tenía una salida de campo con el profesor y fue sometida a violencia psicológica. “Él decía yo no la iba a hacer porque lo habían demandado y que solo la haría con hombres” y aseguró que la universidad la ha desamparado tras la denuncia.

Lea también: Esposa de un coronel protagonizó discusión en un aeropuerto: “Tú eres nada”

El pronunciamiento de la Universidad Nacional

En la entrevista a Blu Radio, una de las jóvenes aseguró que el Comité de Asuntos de Género ya había dado aviso a la facultad de Geología, a la que está adscrita el profesor y que la decana, Verónica Botero, dijo “que no tiene autoridad disciplinaría, no puede separar al profesor de su cargo y no lo puede suspender, pero desde la decanatura lo que hace es remitir a la Veeduría Disciplinaria”.

El profesor aseguró en la entrevista que está esperando que culmine la investigación y que algunos estudiantes antiguos ya han rendido testimonio a su favor. La Universidad Nacional expresó, a través de un comunicado, que por medio de la Veeduría Disciplinaria “se siguen adelantando los procesos legales en las instancias competentes establecidas por la Universidad”.