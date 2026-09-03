Las motivaciones detrás del cambio en el racionamiento de agua en Medellín

Imagen de referencia. El alcalde Federico Gutiérrez y el gerente de EPM, John Maya Salazar, anunciaron la suspensión de los cortes y las metas de ahorro por vivienda. Foto: Pixabay

El racionamiento de agua en Medellín duró solo dos días. El alcalde Federico Gutiérrez anunció este miércoles 2 de septiembre que EPM suspendió los cortes que empezaron el lunes pasado en diez circuitos del nororiente y centro-oriente (que cubren cinco comunas) y que se tenían previstos por un mes. La decisión se debe a un cambio de estrategia que apunta al ahorro voluntario de toda la ciudad.

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