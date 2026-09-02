Septiembre no tendrá festivos en Colombia: ¿cuándo caerá el próximo?

Noviembre tendrá dos lunes festivos consecutivos en el calendario, el 2 y el 16 este último por la Independencia de Cartagena. Foto: Pixabay

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Para quienes ya están pensando en el próximo fin de semana festivo, hay una noticia poco alentadora: septiembre no tiene festivo en Colombia. El mes transcurrirá completo sin un día adicional, por lo que habrá que esperar hasta octubre para volver a tener un feriado.

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El próximo descanso oficial será el lunes 12 de octubre, fecha en la que se conmemora el Día de la Diversidad Étnica y Cultural, tradicionalmente conocido como Día de la Raza. Como este año la fecha cae lunes, los colombianos podrán disfrutar de un fin de semana de tres días.

Ese puente festivo está contemplado dentro de los festivos que se trasladan al lunes de acuerdo con la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani. En este caso, el 12 de octubre ya cae lunes, por lo que no requiere movimiento.

Estos son los festivos que quedan en 2026

Después del puente de octubre todavía habrá cuatro festivos nacionales antes de que termine el año. El siguiente será el lunes 2 de noviembre, correspondiente al Día de Todos los Santos. Dos semanas después llegará otro festivo, el 16 de noviembre, cuando se conmemora la Independencia de Cartagena, que se celebra el 11 de noviembre, pero se corre por la Ley Emiliani.

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En diciembre quedarán los dos últimos festivos del año. El primero será el martes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, y el segundo llegará el viernes 25 de diciembre, correspondiente a Navidad. A diferencia de los anteriores, estos son festivos de fecha fija y no se trasladan al lunes.

El calendario de festivos que queda

Para tener en cuenta las fechas y organizar viajes, planes familiares o descansos, estos son los días festivos que restan en el calendario nacional 2026:

Lunes 12 de octubre: Día de la Diversidad Étnica y Cultural.

Lunes 2 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Lunes 16 de noviembre: Independencia de Cartagena.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Para los colombianos que estén esperando el próximo puente, la cuenta regresiva empieza entonces para el lunes 12 de octubre, que será el siguiente día de descanso oficial después de un septiembre completo de jornadas laborales.