Las sanciones a los hinchas de Nacional tras los daños en el Atanasio Girardot

Una serie de medidas anunció la alcaldía de Medellín ante los daños que se presentaron el fin de semana en el estadio Atanasio Girardot durante el clásico entre Millonarios y Nacional, en el que se calcularon 55 sillas quemadas, además de 16 personas afectadas por el incendio que se registró en la tribuna sur.

La Comisión para la Seguridad, Comodidad y Convivencia del Fútbol decidió, dentro de las sanciones, restringir por dos fechas el ingreso a la tribuna sur, a lo que suma la prohibición por cuatro fechas de ingresar al estadio banderas, camisas, gorras, bufandas e instrumentos musicales y otros elementos alusivos al equipo.

“Esta acción no solo busca imponer restricciones a los infractores, sino también transmitir un mensaje contundente de que la violencia y las vías de hecho no serán toleradas en el estadio ni en ningún otro lugar. Estos actos vandálicos no representan la verdadera pasión de los aficionados, son acciones que deben ser erradicadas para garantizar un entorno seguro y pacífico, dentro y fuera del recinto deportivo”, dijo el secretario de Seguridad, Manuel Villa.

Además de esto, la alcaldía de Medellín indicó que en el estadio hay 162 cámaras de seguridad, a través de las cuales buscan a los responsables del incendio que se presentó el pasado domingo, que incluyó amenazas al equipo de logística y el cuerpo de Bomberos que intentó ingresar para atender la emergencia.

¿Qué pasó en el partido Millonarios - Nacional?

Mientras que dentro de la cancha, el partido entre Millonarios y Nacional terminó con la expulsión de los arqueros Álvaro Montero y Santiago Rojas en el minuto 85, y con un gol de Leonardo Castro que le dio el triunfo al equipo capitalino; dentro de las tribunas, la Secretaría de Seguridad identificó quema de papel en seis puntos diferentes.

Pero el más grande fue el que se dio en la tribuna sur, donde se registraron afectaciones en 55 sillas de la gradería sur, así como una caneca de basura y tres acrílicos de gabinete, que es donde se guardan las mangueras de emergencia de este sector del estadio.

“El llamado es a los equipos deportivos y a las barras para que se unan en un esfuerzo conjunto destinado a construir una cultura de paz dentro del ámbito del fútbol y el deporte en general. Es fundamental trabajar de manera coordinada para garantizar que estos espacios se conviertan en ejemplo de respeto mutuo, inspirando a las nuevas generaciones a seguir este camino”, concluyo el secretario de Seguridad y Convivencia.