Manuel Córdoba renuncia a su cargo como secretario de cultura de Medellín

"Ofrezco disculpas al Alcalde Fico por mis desafortunadas declaraciones y ofrezco disculpas a la ciudad de Medellín y al sector", escribió en su cuenta de X. Foto: Tomada de Instagram @mmanuelcordoba

Este miércoles en la mañana, la abogada María Niny Echeverry publicó en su cuenta oficial de X un video que causó indignación en el sector cultural de Medellín. Se trata del secretario de Cultura, Manuel Alejandro Córdoba, que dio unas “desafortunadas declaraciones” que quedaron grabadas. “Yo sí puedo pecar en no saber qué es un registro, o una biblioteca, y no me da pena decirlo, pero en lo que no me puedo descachar es en la contratación”, afirmó.

Toda una vergüenza este secretario de Cultura de Fico en Medellín.



No tiene ni idea de dónde está parado. Y eso es muy “sexi”, para él.



Créanme, que esté borracho es lo de menos. pic.twitter.com/jclqFu37DT — Maria Niny Echeverry (@Marianiniecheve) February 14, 2024

Ante las reacciones que causó el video, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció aclarando que había pedido la renuncia de Córdoba. “Le he pedido la renuncia a Manuel Córdoba como Secretario de Cultura. Siempre se debe estar a la altura del cargo que se ostenta. Cuando le ofrecí ser el Secretario le expresé la responsabilidad que sentía con el sector cultural de Medellín que viene tan aporreado. Siento una responsabilidad inmensa con cada voto que obtuvimos. Siento una responsabilidad inmensa con cada persona de Medellín. Siento una responsabilidad inmensa con el sector cultural. La Cultura debe ser un eje transformador en nuestra Medellín. Queda como Secretario encargado, Andrés Sarmiento. Esto no es un juego, tenemos una responsabilidad inmensa y así lo asumimos”, escribió en su cuenta de X.

Le he pedido la renuncia a Manuel Córdoba como Secretario de Cultura.

Siempre se debe estar a la altura del cargo que se ostenta.

Cuando le ofrecí ser el Secretario le expresé la responsabilidad que sentía con el sector cultural de Medellín que viene tan aporreado.

Siento una… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) February 14, 2024

Ante la decisión que tomó el Alcalde, Córdoba se pronunció al respecto y pidió perdón a la ciudadanía. “Ofrezco disculpas al Alcalde Fico por mis desafortunadas declaraciones y ofrezco disculpas a la ciudad de Medellín y al sector. Presento mi carta de renuncia y les agradezco a todos por el cariño”, escribió también en su cuenta de x.

Presento mi carta de renuncia y les agradezco a todos por el cariño. — Manuel Cordoba (@mmanuelcordoba) February 14, 2024

Manuel Córdoba, el “apagafuegos”

Desde que Manuel Córdoba asumió el cargo de secretario de cultura, hubo varias dudas en el sector. Es abogado y su experiencia va ligada a la realización de programas de convivencia tanto en la alcaldía de Medellín como en la Gobernación de Antioquia, pero no está directamente relacionada con la cultura, un hecho que preocupó al sector, que en la actualidad presenta una crisis presupuestaria.

“Puede ser una desventaja o una fortaleza. No hago parte de las castas de la cultura y los procesos, pero si de otras cosas que de manera natural hemos hecho y estoy completamente abierto a iniciar el diálogo con todos los sectores para movilizar la cultura, el entretenimiento y todas las artes para que la ciudad vuelva a florecer”, afirmó en entrevista para El Colombiano luego de ser elegido.

Desde enero se conoció que los problemas financieros afectarían el desarrollo de tradicionales eventos de la agenda cultural de la ciudad, como la Feria de las Flores, el Festival Altavoz y la Fiesta del Libro. De acuerdo con la actual administración, en esa cartera hay un déficit presupuestario de $83.912.900.000 que, supuestamente, sería responsabilidad de la alcaldía de Daniel Quintero, a quien señalan de haber hecho un severo recorte económico que solo permitiría la vigencia de los programas culturales hasta agosto de este año.

“El déficit que enfrentamos en la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín se debe a la falta de previsión de la Administración Municipal 2019-2023, que no dejó suficientes recursos para cubrir las necesidades de la dependencia este año”, aseguraron funcionarios de la entidad al periódico El Colombiano.

Se presume que la razón por la que Córdoba fue nombrado secretario de cultura fue precisamente “apagar el incendio” y rescatar la cultura en la ciudad, sin embargo, sus declaraciones lo llevaron a abandonar su puesto, que ahora será ocupado por Andrés Sarmiento, antiguo director de la Feria del Libro de Bogotá.