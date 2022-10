Daniel Quintero insiste en venta de EPM en UNE: “están robando plata a Medellín”

Quintero espera que, de aprobarse la venta de acciones de EPM en UNE, se recauden más de 2.5 billones de pesos para Medellín. Foto: EFE - Luis Eduardo Noriega A.

Continúa la puja por la venta de acciones de EPM en Tigo-UNE cuyo principal promotor, Daniel Quintero, alcalde de Medellín, asegura que le traerá a la ciudad una inversión superior a los 2.5 billones de pesos. Sin embargo, la propuesta se ha hundido cuatro veces en el Concejo de Medellín, y ante un próximo quinto debate para intentar revivir la enajenación, el mandatario se pronunció a través de su cuenta de Instagram afirmando que no hacerlo representará millonarias pérdidas para la ciudad.

“Es una estrategia dilatoria para regalarle 3 billones de pesos a Millicom, que nos va a quitar la oportunidad de hacer metrocables, Metro de la 80, tren del río y demás”, dijo el alcalde.

Quintero afirmó también que fueron 200 mil millones de pesos los que Medellín perdió en 2020 por no vender las acciones. Esa cifra, según él, se elevó durante 2021 y llegó hasta los 600 mil millones. Para este 2022 se espera que la suma sea superior.

¿Qué dijo Quintero?

“Les debería dar pena y dolor por Medellín. Yo no sé cómo son capaces de caminar y ver un ciudadano en la calle y mirarlo a los ojos. Les debería dar vergüenza y bajar la mirada. Le están robando a Medellín el ahorro de los antioqueños, eso es el ahorro de generaciones que trabajaron duro”, aseveró Quintero al final de su video.

Sin embargo, no todos los concejales están de acuerdo con esa versión del alcalde. Incluso han llegado a cuestionar la veracidad de los datos que otorgó en su publicación de Instagram.

Simón Pérez, uno de los concejales del movimiento Todos Juntos que votó en contra de la enajenación, le dijo a El Espectador que “no es cierto afirmar que EPM es una empresa privada y ya” pues en el 2013, el Concejo de Medellín aprobó una fusión entre la compañía de Telecomunicaciones de EPM, que es UNE, y la multinacional Milicom, a través de la que en 2014 se creó Tigo-UNE, que es una empresa mixta y que hace parte del conglomerado público de la capital antioqueña.

“Como empresa, EPM puede dar ganancias y pérdidas, y las ganancias que se han dado desde el momento de la fusión han estado concentradas en invertir en el negocio para ser competitivos”, continuó Pérez. “No se puede generalizar diciendo que es una empresa que siempre va a perder”.

Por la misma línea, el concejal puntualizó que el vencimiento de la cláusula de salida de las acciones no significa el desperdicio total de los más de 2.5 billones que esperaría recaudar su venta. Sin embargo, una vez esta se venza, EPM estaría obligado a vender así no sea a Millicom. Por eso, para Pérez no se trata de que la venta se haga o no, “sino que no estamos de acuerdo con que EPM salga del sector de las telecomunicaciones, un derecho muy fundamental que garantiza para los antioqueños”.

¿Qué dice la oposición?

El gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, manifestó en su momento que la ciudad podría perder el ingreso de los recursos que se esperan de la venta durante agosto del 2024, cuando se llegue al vencimiento de la cláusula de protección al patrimonio público.

Daniel Duque, concejal del partido Verde, también señaló que su voto en contra se debe a las reiteradas versiones de Daniel Quintero sobre la inversión del dinero que esperaría recaudarse.

“En menos de una semana EPM dice una cosa y el presidente de la junta directiva de EPM, que es el alcalde de Medellín, dice otra completamente distinta”, aseveró. Y esta no es sólo preocupación de Duque, sino también de Sebastián López, concejal por el Centro Democrático, y también de Simón Pérez.

¿Por qué se hundió por cuarta vez la venta?

Varios concejales de oposición, entre ellos López, Pérez, y Daniel Duque (Partido Verde) han manifestado su preocupación al no tener claridad sobre la manera en que se invertirán los recursos, pues Quintero ha ofrecido múltiples versiones al respecto.

Durante el debate de este jueves 29 de septiembre, el malestar de varios concejales se cristalizó por un artículo del proyecto, en el que se abría la puerta para que el dinero de la venta fuera usado también para pagar deudas de EPM, que hasta junio de 2022 había llegado a los $25.2 billones de pesos.

La última votación fue anulada después de un empate: los concejales Bábinton Flórez, Carlos Romero y Aura Marleny Arcila, todos de la coalición de gobierno, dieron su voto a favor. En contra votaron Daniel Duque (Partido Verde), Simón Pérez (Todos Juntos), y Sebastián López (Centro Democrático).

Por ahora, la Alcaldía de Medellín trabaja en un nuevo proyecto que presentará para intentar revivir, por una quinta vez, la enajenación de acciones por votación en Comisión Primera del Concejo de Medellín.