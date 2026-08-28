Lo que se sabe del asesinato del comandante de bomberos de Anorí, en Antioquia

El comandante de los Bomberos en Anorí también era comerciante. Foto: Archivo Particular

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Las autoridades ofrecen hasta COP 100 millones de recompensa por información de los responsables del asesinato de Deibi Arboleda, el comandante de los bomberos de Anorí, que en la tarde del pasado jueves 27 de agosto fue encontrado muerto en zona rural de ese municipio.

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El crimen fue confirmado por el secretario de gobierno de Anorí, Isaí Cortez, quien explicó que el cuerpo de Arboleda fue hallado con impactos de bala en la vía que conduce a la vereda Las Lomitas, a cerca de 5 km del casco urbano.

“En jurisdicción de la vía, donde el comandante fue asesinado, se están adelantando unas obras de pavimentación por parte de la administración municipal, y uno de los obreros que trabajan allí en la vía fue quien nos reportó un cuerpo allí”, dijo el funcionario.

Por su parte, el coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de Policía Antioquia, explicó que antes del crimen, Arboleda “estaba en la finca, paseando el perro, la mascota; se fue en compañía del mayordomo. Se habla de que fue citado, pero también se habla de que estaba simplemente haciendo un recorrido por la finca. Entonces, ya estamos estableciendo realmente con el mayordomo qué fue lo que pasó”.

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Debido a la presencia de grupos armados como las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo en la zona, el levantamiento del cuerpo no lo pudieron hacer las autoridades, sino que estuvo en manos del cuerpo de bomberos.

Tras conocerse el asesinato, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció una recompensa de hasta COP 100 millones por información de los responsables, así como señaló que “las autoridades ya cuentan con indicios sólidos que podrían conducir a los responsables. Esperamos que la justicia actúe con celeridad, que las investigaciones avancen rápidamente y que este crimen no quede en la impunidad”.

Arboleda, además de liderar el equipo de bomberos, era comerciante y “reconocido por la comunidad como líder comunitario, muy sensible a las causas sociales”, resaltó la Fundación Sumapaz, organización defensora de derechos humanos del departamento, que también lamentó lo ocurrido.