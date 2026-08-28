Ecopetrol canceló reacondicionamiento de pozos en Sabana de Torres, en Santander, ¿por qué?

Imagen de referencia. La compañía petrolera indicó que la cancelación podría afectar la oferta de gas. Foto: Bloomberg - Paul Smith

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Ecopetrol anunció la cancelación de la campaña de workover o reacondicionamiento de pozos en el Campo Provincia, que se encuentra en el municipio de Sabana de Torres, en Santander. Según la compañía petrolera, la decisión se tomó por las dificultades que se presentaron tras las protestas que se dieron hace unas semanas por parte de la comunidad.

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Según señaló la empresa, los manifestantes están exigiendo la contratación específica de personas en diferentes cargos, lo que no están dispuestos a negociar, especialmente porque esas plazas se ocuparon bajo un proceso de selección que adelantó la contratista Independence.

Adicionalmente, aseveraron que estas protestas son motivadas por un líder de la zona, que postuló a determinadas personas que no superaron las pruebas técnicas del proceso, en el que también participaron personas de la región, como se había acordado con las comunidades.

Sumado a esto, señalaron que el 100 % de la mano de obra no calificada son trabajadores del municipio, mientras que el 79 % de la mano de obra calificada fue contratada en procesos hechos con personas a nivel local.

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La empresa añadió que con la cancelación del proyecto se pone en riesgo el suministro de gas domiciliario a mediano plazo, así como podría generar restricciones en los municipios de Sabana de Torres, Rionegro, Maracaibo y Simónica.

Las protestas se presentaron desde mayo, cuando habitantes de la región cuestionaron la decisión de darle continuidad al contrato con la empresa Independence, que no estaría dando nuevas oportunidades en el municipio.

“La lucha es por el respeto a los acuerdos previamente establecidos con las comunidades y organizaciones del territorio. Los compromisos adquiridos deben cumplirse bajo los principios de la buena fe, la confianza legítima y el respeto por la palabra empeñada”, dijo a La FM en ese momento Jazmín Serrano, líder social.

Según Ecopetrol, las manifestaciones dificultaron el acceso de los trabajadores al campo y, por consiguiente, también se vieron afectadas las operaciones en el lugar.