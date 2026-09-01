Fico Gutiérrez entregó información al FBI sobre presunta corrupción en alcaldía de Quintero

El alcalde de Medellín estuvo en Estados Unidos como parte de una estrategia enfocada en fortalecer la cooperación con ese país. Foto: Alcaldía Medellín

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, entregó al FBI un expediente con cerca de 13.000 elementos documentales relacionados con presuntas irregularidades en la administración del exalcalde Daniel Quintero. Según el mandatario, la información contiene nombres, empresas, direcciones y testimonios que estarían relacionados con personas y operaciones que son objeto de investigación.

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De acuerdo con el mandatario, parte de los recursos que estarían relacionados con las presuntas irregularidades habría salido de Medellín hacia Panamá y posteriormente a Estados Unidos. Por esta razón, Gutiérrez pidió a las autoridades estadounidenses investigar si esos movimientos estarían relacionados con posibles operaciones de lavado de activos.

La información que entregó Gutiérrez al FBI

Durante su visita a Estados Unidos, el alcalde sostuvo reuniones con funcionarios de la Embajada de ese país, representantes del FBI para la región Andina e investigadores. La agenda terminó en Miami con un encuentro de más de dos horas con integrantes de la Unidad Anticorrupción Internacional del FBI.

Según explicó Gutiérrez, el expediente reúne cerca de 13.000 elementos documentales, además de cuatro principios de oportunidad y procesos de imputación contra 55 personas relacionados con las investigaciones por presuntas irregularidades durante la administración de Quintero.

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Entre la información entregada habría nombres de personas y empresas con presencia en Medellín y Miami, así como operaciones financieras que, según el alcalde, deberán ser verificadas por las autoridades estadounidenses.

El rastro del oro y los recursos

Uno de los elementos mencionados por el alcalde está relacionado con empresas dedicadas al comercio de oro. El mandatario aseguró que una de estas compañías habría registrado ingresos por aproximadamente COP 112.000 millones durante los últimos tres años de la administración de Daniel Quintero, pero luego no hubo nuevos registros.

“Hay empresas de personas de Medellín que, al parecer, habrían lavado recursos llevando los dineros hasta Miami”, afirmó Gutiérrez. Además, señaló que esta información hace parte de una investigación más amplia sobre el presunto desvío de recursos públicos y que la ruta de los dineros habría pasado por Medellín, Panamá y posteriormente a Estados Unidos.

EL alcalde aseguró que espera que la cooperación permita avanzar en las investigaciones sobre los recursos que presuntamente habrían salido de Medellín.

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La entrega del expediente se suma a las actuaciones que adelantan las autoridades colombianas por las presuntas irregularidades durante la administración de Daniel Quintero. Continúa pendiente la audiencia de imputación contra Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, y otras personas vinculadas al proceso, por presuntas irregularidades en contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.