Los lugares con pantallas gigantes para ver la final Millonarios vs. Nacional

Los alcaldes de Bogotá y Medellín, Claudia López y Daniel Quintero, respectivamente, solicitaron públicamente la autorización para pasar el partido en pantallas gigantes en zonas públicas de las ciudades. Sin embargo, Win Sports, dueña de los derechos televisivos de los partidos de la Liga BetPlay, inicialmente se negó con un comunicado en su cuenta de Twitter.

“Agradecemos la buena intención de transmitir los partidos masivamente, sin embargo, tenemos la responsabilidad de alertar sobre la infracción que esto representa, pues se trata de un contenido licenciado por sus titulares a una empresa privada, y con la retransmisión sin autorización del encuentro, se vulnerarían los derechos del titular”, dice en un documento.

Ante la presión de López y Quintero, y con un acuerdo con la Dimayor, Win Sports se vio obligado a darle la señal de transmisión a las alcaldías. El acuerdo fue anunciado por los dos mandatarios a través de su Twitter. Por un lado, Daniel Quintero, alcalde de Medellín, aseguró que las negociaciones con la Dimayor y Win Sports habían sido exitosas y que la final se podrá ver “en el Lleras”.

Pantalla gigante Millonarios vs. Nacional en Medellín

Una vez se supo que sí se podrían transmitir el partido, Daniel Quintero se manifestó en su cuenta de Twitter. “En Medellín estamos felices por la fiesta del fútbol, este es el partido más importante en jugarse en Colombia en los últimos diez años y por eso hemos hecho todos los esfuerzos desde la alcaldía para que tengamos tres espacios de la ciudad abiertos al público, para que la gente pueda ver el partido de la final entre Nacional y Millonarios”, se lee en la publicación.

La transmisión de la final del partido Nacional - Millonarios será en los siguientes lugares:

Parque Lleras

Plaza Botero

Boulevard de la 68 en Castilla



Las tres pantallas estarán ubicadas en varios puntos de la capital de Antioquia. El primero estará en el Parque Lleras, donde habrá tres lugares para disfrutar del encuentro, en el centro los ciudadanos podrán reunirse en un único punto instalado en la Plaza Botero, mientras que en el norte, en el tradicional Boulevard de la 68 en Castilla, se dispondrán dos pantallas gigantes.

Pantalla gigante Millonarios vs. Nacional en Bogotá

En el estadio El Campín, en Bogotá, será el partido de la final que ya agotó todas sus boletas. Claudia López aseguró que la zona dispuesta para ver el partido sería el parque Simón Bolívar, pero aún no hay confirmación oficial.

Restricciones y medidas de seguridad en Bogotá para el partido Millonarios vs. Nacional

La alcaldesa de Bogotá, optó por establecer algunas medidas en la capital para este sábado 24 de junio y mantener el orden público. La primera es la prohibición de hinchas visitantes en la zona que va desde la avenida Caracas hasta la carrera 50, entre calles 45 y 68.

Felipe Jiménez Ángel, Secretario de Gobierno, dijo que la petición de restringir la entrada de hinchas visitantes fue hecha por el club Millonarios y el Distrito decidió aceptarla.

El sábado regirán estas medidas en Bogotá para la gran final del fútbol colombiano:



✅No habrá ingreso de hinchas visitantes

✅1.300 policías, 300 Gestores de Convivencia e inspectores de Policía

También habrá diferentes puestos de mando unificado, uno de estos es el Distrital, que iniciará este viernes en horas de la tarde, y estará compuesto por la Policía y todas las autoridades de control y prevención. Estos puestos estarán en las localidades de Engativá, Teusaquillo, Usme, Bosa, Kennedy y Suba.

La medida de ley seca también se tomará, pero no en toda la ciudad. De la calle 45 a la 68, entre la avenida Caracas y la carrera 50, no se podrá expender y consumir licor en los sitios abiertos al público. La medida se aplicará desde el mediodía del sábado 24 de junio, hasta las 6:00 a.m. del domingo 25.