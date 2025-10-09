Madre entregó a su hijo por participar en asesinato de taxista en Medellín

Imagen de referencia. La víctima fue atacada con arma blanca en el barrio La Piñuela. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una mujer entregó a su hijo de 17 años a las autoridades tras encontrar pruebas que lo vincularían con el asesinato del taxista Gabriel Jaime Rave Rodríguez, de 67 años, en el barrio La Piñuela, comuna 4 - Aranjuez, en Medellín. El crimen ocurrió el miércoles 8 de octubre cuando el conductor fue atacado dentro de su vehículo con nueve heridas de arma blanca.

Lea: Hallaron el cuerpo calcinado de mujer desaparecida en incendio en Bucaramanga

Según la información preliminar, el adolescente y otro joven de 19 años abordaron el taxi y llevaron al conductor a un callejón sin salida. Allí lo agredieron con un arma cortopunzante con la aparente intención de robarle, pero debido a la gravedad de las heridas el hombre murió en su vehículo.

Horas después del homicidio, la madre del menor de edad lo trasladó hasta la sede de la Fiscalía Cespa (Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes) en el barrio La Floresta, porque al parecer manchas de sangre en la ropa del joven habrían sido el determinante para que lo vincularan a un hecho violento.

El otro implicado fue identificado como Miguel Botero Atehortúa y lo capturaron en la Unidad Intermedia de Santa Cruz mientras recibía atención médica por una herida de arma blanca, al parecer relacionada con el crimen.

Le puede interesar: Reviven cobro de valorización en vía Barranquilla-Cartagena: esto dijo el Gobierno

Las autoridades señalaron que no lograron determinar el monto del dinero robado, pero presumen que los atacantes le habrían quitado lo producido de la jornada laboral del conductor.

Este homicidio se suma a otros tres asesinatos registrados dentro de taxis en Medellín y Bello en lo que va del año. Además, la comuna 4 ha tenido un aumento de homicidios, ya que han contabilizado 19 casos este año, mientras que el año pasado en el mismo periodo se habían registra 9 casos.

Por otra parte, en el sector Manrique de la comuna 3, el pasado 6 de octubre se registró también un intento de hurto de un taxi que estaba parqueado frente a una casa. Sin embargo, el propietario del vehículo logró darse cuenta y se enfrentó a los atacantes con un cuchillo. Los delincuentes resultaron heridos y huyeron del lugar. Posteriormente, confirmaron que Esneyder Moncada, de 28 años, murió tras el ataque y el otro sujeto ingresó a urgencias y luego fue capturado.