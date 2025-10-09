Hallaron el cuerpo calcinado de mujer desaparecida en incendio en Bucaramanga

El hallazgo del cuerpo fue confirmado por los Bomberos de Bucaramanga, que lo trasladaron a Medicina Legal. Foto: Bomberos de Bucaramanga

El cuerpo de Bomberos de Bucaramanga confirmó el hallazgo de los restos de una persona entre los escombros que dejó el grave incendio que se registró el pasado domingo 5 de octubre, en el sector de Zarabanda, en el que más de 100 personas resultaron damnificadas. El cuerpo es el de la recicladora Yenet Leguizamón, quien había sido reportada como desaparecida por sus hijas.

El hallazgo fue hecho inicialmente por personas de la zona que realizaban la limpieza de las viviendas completamente destruidas. “Un muchacho estaba ayudando a recoger escombros y tiró la pica; cuando la sacó resultó que salió una calavera, los huesos. Se sorprendió y llamó a los vecinos, y ellos se dieron cuenta de que precisamente ese era el lote de la señora que estaba desaparecida desde el domingo”, dijo a Vanguardia un testigo.

La mujer, Yenet Leguizamón, de 52 años, vivía sola y había sido reportada como desaparecida desde el día del incendio. Aunque varias personas señalaron que había logrado salir y la habían visto en el barrio Girardot, su vecino aseguró que no la vio evacuar su casa, por lo que las hijas de la mujer mantenían activa la búsqueda en la zona del incendio.

La recuperación de los restos fue hecha por el cuerpo de Bomberos de Bucaramanga que, además, los trasladó hasta Medicina Legal, donde se harán las correspondientes pruebas para su identificación completa y entrega a los familiares.

¿Qué pasó en el barrio Zarabanda?

En la madrugada del pasado domingo 5 de octubre se registró un incendio de grandes proporciones en el asentamiento Zarabanda, que consumió completamente 12 viviendas y afectó parcialmente ocho más. De acuerdo con las autoridades, más de 100 personas resultaron damnificadas por el incendio.

Testigos de la emergencia señalaron que las llamas se dispersaron rápidamente entre las viviendas hechas de madera y otros materiales inflamables, lo que también provocó una gran llamarada.

Según Didier Rodríguez, coordinador de la Unidad de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, aunque no está claro que provocó la conflagración, se presume que pudo tratarse de un corto circuito.

Ante lo ocurrido, las autoridades entregaron kits de emergencia a los damnificados, así como brindaron alojamiento temporal y habilitaron un espacio para recibir ayudas de la ciudadanía a los afectados.

“Nuestro compromiso es no dejarlos solos. Desde la Alcaldía estamos brindando toda la ayuda posible para que estas familias puedan empezar a reconstruir sus vidas”, indicó el alcalde encargado de Bucaramanga, Eduard Jesús Sánchez.