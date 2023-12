Marcha de empleados del Hospital General ingresó a la plaza de La Alpujarra

Los manifestantes retiraron las vallas con las que se les impedía el ingreso a la plaza del Centro Administrativo La Alpujarra. Foto: captura de video

Una protesta de decenas de empleados del Hospital General de Medellín llegó en la mañana del martes 5 de diciembre de 2023 a la plaza del Centro Administrativo La Alpujarra y terminó ingresando a la fuerza.

Los manifestantes exigieron mejores condiciones de trabajo, el pago de sus salarios, así como insumos y medicamentos para trabajar, en una caminata que inició en las instalaciones del Hospital, en el barrio Perpetuo Socorro. Luego de correr las vallas con las que la Policía impedía que continuaran su camino hacia la alcaldía de Medellín, se reunieron en la plaza de la Alpujarra para pedir la presencia del mandatario encargado, Óscar Hurtado.

Con pancartas que decían “El Hospital está muriendo” o “no más tercerización”, denunciaron la crisis financiera y de atención en la que se encuentra sumido el centro de salud.

“Todas las fuerzas vivas laborales del Hospital General de Medellín hemos tomado la determinación de entrar hoy en defensa de nuestro hospital. De poner de frente y de cara a la ciudadanía, no solamente la problemática que se tiene con los trabajadores, sino con todos y cada uno de los pacientes, donde tenemos una falencia grave en insumos, en medicamentos, y ya empieza a tocar el bolsillo de los trabajadores”, indicó Juan Camilo Toro, uno de los voceros de la manifestación.

Según los empleados del Hospital, a pesar de que la crisis no es nueva, se ha agudizado en los últimos meses.

“Se empezó a ver que no había insumos, medicamentos. No hay forma de atender a los pacientes. Ni siquiera nos están pagando. A 5 de diciembre no nos han pagado el salario de noviembre y no se sabe cuándo nos vuelven a pagar”, señaló Catherine Montoya, quien es auxiliar de enfermería en el Hospital.

Uno de los casos más preocupantes es el de los servicios neonatales, según señaló uno de los médicos. “Es terrible para nosotros ver cómo se cierran camas neonatales porque sabemos que no tenemos suficientes camas en el municipio para atender estas eventualidades. Es incoherente que las estemos cerrando”, dijo el doctor Julián David Patiño en H13N.

¿Qué ha respondido la administración del Hospital?

La gerencia del Hospital General de Medellín emitió un comunicado en la tarde del pasado lunes 4 de diciembre para expresar que la crisis no es diferente a la de otros centros hospitalarios de Medellín.

“A lo largo de tres años y medio, durante nuestra administración, hemos pagado de manera cumplida y anticipada, en varias ocasiones, absolutamente todos los salarios y prestaciones sociales de nuestros servidores públicos y trabajadores oficiales. Solo el día 30 de noviembre tuvimos un atraso de 10 horas luego de terminado dicho día, y es así como el 1 de diciembre antes de finalizar la tarde se había pagado”, dice el comunicado.

Además, desde la administración del Hospital aseguran que la crisis financiera que afrontan se debe a que las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) han incumplido con el pago de más de $178 mil millones.

“Reiteramos que la crisis financiera no es exclusiva del HGM (Hospital General de Medellín) y menos provocada, como lo quieren hacer creer, fundamentados en datos sin contexto que solo buscan hacer daño a la imagen institucional”, añade el comunicado del Hospital.

Con el fin de evaluar cómo afrontar la situación del Hospital y buscar posibles soluciones, especialmente para el pago de los salarios del personal, la administración citó a una junta directiva extraordinaria.