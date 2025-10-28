Más de 50 empresas ofrecerán empleos en Medellín, ¿cómo postularse y dónde será?

No solo habrá vacantes disponibles, sino asesorías para fortalecer las habilidades profesionales. Foto: Alcaldía de Medellín

Este miércoles 29 de octubre en el Tecnológico de Antioquia se llevará a cabo el Festival de las oportunidades, donde más de 30 empresas ofrecerán vacantes para jóvenes desde los 14 hasta los 28 años, entre las 11:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Esta iniciativa de la Alcaldía de Medellín, en alianza con el sector privado, tiene un enfoque especial en impulsar a jóvenes entre los 14 y 28 años para que ingresen al mercado laboral, con y sin experiencia previa.

Empleos que se ofertarán

Conducción

Logística

Ventas

Servicio al cliente

Cargos bilingües.

¿Cómo postularse a una vacante?

Para asistir a la feria y postularse a una de las oportunidades de trabajo debe registrar su hoja de vida en https://oportunidades.medellinjoven.com/ e ingresar los datos personales en el formulario, en el que podrá especificar si busca empleo, formación, o ambas, incluso si el área de interés está en el sector público o privado.

Además de encontrar un empleo, los asistentes podrán acceder a asesoría con expertos que les ayudarán a fortalecer sus perfiles, hacer simulacros de entrevistas y toma de fotografías para la hoja de vida de forma gratuita.

Esta iniciativa se enfoca en quienes buscan su primer empleo. En la jornada participarán más de 30 empresas, entre las que están Eficacia, Manpower, Colsubsidio, Renault, Solvo, Eulen, Tiempos, Asopartes, Remote Staffing Internacional, Percimon, Job & Talent, Comfenalco, TCC, Grupo Bios y Brosty.

“Queremos que sepan que en Medellín sí hay oportunidades y que esta ciudad cree en su talento”, dijo el secretario de la juventud, Ricardo Jaramillo Vélez.

Desde 2023, se han logrado enganchar a más de 5.000 jóvenes a empleos formales en la región. Con esta iniciativa, Medellín y su área metropolitana busca mantener su récord como la ciudad con menor desempleo, según datos del DANE.