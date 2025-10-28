Prohíben parrillero hombre en moto en estas zonas de Cartagena

Imagen de referencia. La medida fue aplicada para brindar más seguridad a ciudadanos y turistas y reducir delitos que suelen ser cometidos por dos personas a bordo de una moto. Foto: Twitter

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Por medio de un decreto la Alcaldía de Cartagena extendió por un año la restricción de parrillero hombre en motocicletas, motocarros, cuatrimotos y mototriciclos en diez barrios de la ciudad. La medida regirá hasta octubre de 2026.

La medida busca disminuir delitos que suelen ser cometidos en motos, como sicariatos, robos y extorsiones, además de fortalecer la seguridad ciudadana en zonas de alta afluencia turística y comercial.

Lea: Suspendieron consulta del área metropolitana del Oriente por falta de recursos

“Estas medidas son respuesta a los compromisos adquiridos en los consejos de seguridad en los barrios y obedecen a la necesidad de proteger la vida y la integridad de todos los cartageneros. Buscamos que la movilidad y la convivencia vayan de la mano con la seguridad”, afirmó el secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, Bruno Hernández.

Los barrios donde continúa la restricción son Bocagrande, Castillogrande, El Laguito, Manga, Cabrero, Crespo, Pie de la Popa, El Bosque, Alto Bosque y El Recreo.

Según la administración, estas zonas son las que concentran la mayor parte de la actividad turística, y han sido escenarios de hurtos y homicidios por delincuentes que utilizan motocicletas como medio de escape.

Le puede interesar: Derrumbe en Los Andes, Nariño, taponó viviendas y dejó dos muertos y dos heridos

Sectores como Bocagrande, Castillograndre y El Laguito concentran mayores índices de robos de joyas y relojes de alta gama, mientras que Manga y Pie de la Popa son zonas residenciales con alto flujo de negocios, así como Crespo, Cabrero y El Bosque funcionan como corredores comerciales estratégicos. Uno de los casos más recientes ocurrió en Bocagrande, donde capturaron a un hombre tras asaltar a un ciudadano dentro de un centro médico.

La decisión fue adoptada en articulación con la Policía Metropolitana de Cartagena, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) y otras autoridades de seguridad.