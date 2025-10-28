Prohíben parrillero hombre en moto en estas zonas de Cartagena

Escucha este artículo
Por medio de un decreto la Alcaldía de Cartagena extendió por un año la restricción de parrillero hombre en motocicletas, motocarros, cuatrimotos y mototriciclos en diez barrios de la ciudad. La medida regirá hasta octubre de 2026.
La medida busca disminuir delitos que suelen ser cometidos en motos, como sicariatos, robos y extorsiones, además de fortalecer la seguridad ciudadana en zonas de alta afluencia turística y comercial.
“Estas medidas son respuesta a los compromisos adquiridos en los consejos de seguridad en los barrios y obedecen a la necesidad de proteger la vida y la integridad de todos los cartageneros. Buscamos que la movilidad y la convivencia vayan de la mano con la seguridad”, afirmó el secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, Bruno Hernández.
Los barrios donde continúa la restricción son Bocagrande, Castillogrande, El Laguito, Manga, Cabrero, Crespo, Pie de la Popa, El Bosque, Alto Bosque y El Recreo.
Según la administración, estas zonas son las que concentran la mayor parte de la actividad turística, y han sido escenarios de hurtos y homicidios por delincuentes que utilizan motocicletas como medio de escape.
Sectores como Bocagrande, Castillograndre y El Laguito concentran mayores índices de robos de joyas y relojes de alta gama, mientras que Manga y Pie de la Popa son zonas residenciales con alto flujo de negocios, así como Crespo, Cabrero y El Bosque funcionan como corredores comerciales estratégicos. Uno de los casos más recientes ocurrió en Bocagrande, donde capturaron a un hombre tras asaltar a un ciudadano dentro de un centro médico.
La decisión fue adoptada en articulación con la Policía Metropolitana de Cartagena, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) y otras autoridades de seguridad.