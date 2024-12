Mayordomo de Dr. Velásquez confesó crimen del productor en Medellín

Dr. Velásquez, promotor musical y artista asesinado junto a su esposa. Foto: Facebook Dr Velásquez

Una condena de 24 meses y un mes de prisión deberá pagar Julián Alberto Quintero Agudelo, conocido bajo el alias de El Tío, tras aceptar su responsabilidad en el asesinato del productor musical Daniel Alejandro Velásquez, conocido como Dr. Velásquez, y su pareja, Astrid Sofía Riascos Valdez, quienes fueron encontrados muertos en una finca de Envigado, el pasado 8 de junio.

En las investigaciones, la Fiscalía logró determinar que alias El Tío, quien era el mayordomo de la finca donde se presentó el crimen, disparó contra Velásquez en medio de una fuerte discusión que tuvieron, luego de ello, el sujeto disparó contra la mujer que se encontraba en otra habitación.

El responsable del asesinato aceptó su responsabilidad tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía en el que se comprometió a admitir los cargos de doble homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego, según indicó el ente de investigación.

Una vez se socializó el acuerdo con los representantes de las víctimas, se dio anunció al juez que lleva el proceso, por lo que, por ahora, se espera que se realice la lectura de la sentencia, que se programó para el próximo 14 de febrero.

¿Qué pasó el día del asesinato de Dr. Velásquez y su esposa?

En las audiencias previas, la Fiscalía indicó que el día del asesinato Velásquez y alias El Tío habían estado bebiendo en la finca. Luego de un par de conversaciones, el productor musical le habría indicado al mayordomo que su mamá tendría que dejar de vivir en la vivienda, debido a que Astrid Sofía había tenido problemas con ella y no tenían buenas relaciones.

“Me dijo que la abuela, mi madre, no podía seguir viviendo más allá en la finca. Yo le pregunté por qué. Él me dijo que Sofía le había dicho que mi mamá la trataba mal... Daniel Alejandro me dijo que Astrid Sofía le había dicho que la trataba con unas palabras. Yo le dije que eso era absurdo. Daniel Alejandro comenzó a enojarse y me dijo ciertos improperios”, narró el mayordomo a la Fiscalía.

Esto desató una discusión en la que el productor le dijo al mayordomo que si él no se llevaba a la mujer, el mismo la sacaría. Esto habría provocado la furia del hombre, que añadió: “Yo estallé, saqué la pistola que se tenía en El Parche y le disparé a Daniel Alejandro. Yo ya estaba enceguecido, con ira y con tragos, le dije que respetara y le disparé. Luego salí para la casa principal, subí al cuarto de Astrid Sofía y le disparé”.

Pese a lo señalado por el sujeto, la familia ha indicado que los motivos del crimen serían otros, dado que el asesinato habría sido premeditado, por lo que el abogado de las víctimas, Santiago Tobón, indicó a El Colombiano que apelarán el preacuerdo al considerar que no aceptan lo dicho por el mayordomo y consideran que la pena es irrisoria.

“Es que no solamente hubo manipulación física de las cámaras, sino también hubo un acceso al software de vigilancia. Así mismo, en la autopsia de Daniel encontraron en su cuerpo un somnífero. Además, si fue un momento de ira, ¿por qué Quintero mató también a Sofía al mucho rato después? Eso no lo hace alguien en un momento así. Todo eso fue premeditado”, había indicado previamente la familia.

¿Quién era Dr. Velásquez?

Daniel Alejandro Velásquez Franco, de 40 años, era un reconocido productor de reguetón que había trabajado con Reykon, Maluma, J. Balvin y Plan B. Como músico, desde el 2015 comenzó a publicar canciones con las que logró escalar en la escena en países como Paraguay, Venezuela, Ecuador y Chile. Además, era manager de Carlos Valoyes, conocido artísticamente como El Clooy o “El Negrito del Momento”.