Bukele: “Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños”

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró la noche de este domingo, en su discurso por el primer año de su segundo mandato consecutivo, que “le tiene sin cuidado que le llamen dictador” y que prefiere eso “a ver cómo matan a los salvadoreños”.

“En lo personal me ha dicho dictador en todos los medios que han querido y podido. Desde los panfletos salvadoreños, hasta los panfletos internacionales, los más prestigiosos (sin especificar)”, dijo Bukele durante una sesión solemne de la Asamblea Legislativa desarrollada en el Teatro Nacional en San Salvador.

“¿Saben qué? Me tiene sin cuidado que me llamen dictador”, manifestó ante diputados del Congreso, representantes del cuerpo diplomático en El Salvador y de diversas instituciones, y aseguró que “prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles”.

Y siguió: “Prefiero estos momentos cuando agarro el celular y veo: dictador, dictador, dictador… en las noticias y no ver asesinato, asesinato, asesinato…)”.

La semántica del poder

“Prefiero que me llamen dictador, pero que los salvadoreños podamos vivir al fin en paz. Que se queden ellos discutiendo su semántica y nosotros vamos a seguir enfocados en buscar resultados y contrario a las mentiras que ellos difunden día y noche, tenemos más resultados que cualquier otro gobierno en toda nuestra historia”, agregó.

Bukele, dijo en la noche de este domingo, que la democracia, la transparencia, los derechos humanos y el Estado de derecho “son términos” que en la realidad se usan para mantener sometidas a las personas.

“Democracia, institucionalidad, transparencia, derechos humanos, Estado de derecho, suenan bien, son grandes ideales en realidad, pero son términos que en realidad solo se usan para mantenernos sometidos”, indicó Bukele durante una sesión solemne de la Asamblea Legislativa desarrollada en el Teatro Nacional en San Salvador.

“Los DD. HH. no son más que los derechos de los delincuentes”

“Tristemente, somos testigos de cómo países hermanos nuestros todavía creen en estos organismos internacionales, todavía creen en estos tratados que supuestamente son para ayudarnos a nuestros derechos humanos y algunos políticos de la región (Latinoamérica) lamentablemente se prestan a este juego”, apuntó el mandatario.

“Lo que ellos, los defensores de la democracia y del Estado de derecho, lo que realmente quieren es que seamos incapaces de castigar a los asesinos en nombre de un supuesto ideal de derechos humanos que no es más que los derechos de los delincuentes”, dijo el presidente ante diputados del Congreso, representantes del cuerpo diplomático en El Salvador y de diversas instituciones.

El primer año del segundo mandato consecutivo de Bukele, señalado de ser inconstitucional, está marcado por los alertas por “una escalada autoritaria”, la detención de activistas de derechos humanos y el encarcelamiento de cientos de venezolanos, expulsados desde Estados Unidos y que no enfrentan procesos penales en El Salvador.

Bukele defiende ley que impone impuestos a las ONG

Además, Bukele defendió la aprobación de una Ley de Agentes Extranjeros que impone un impuesto de 30 % a las donaciones internacionales a organizaciones no gubernamentales, comparada con legislaciones similares usadas por países como Nicaragua para cerrar organizaciones.

“Hace unos días esta Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Agentes Extranjeros: es una ley para proteger la cooperación internacional”, sostuvo Bukele en su discurso.

El mandatario señaló, que esta ley es “para asegurarnos que esos fondos que vienen del extranjero y que dicen ser para proyectos sociales sean realmente para eso para ayudar a la gente”.

“La mayoría de países desarrollados prohíbe la injerencia extranjera. Nosotros permitimos la injerencia extranjera. Solo les pedimos que paguen impuestos igual que todos”, apuntó Bukele ante diputados del Congreso, representantes del cuerpo diplomático en El Salvador y de diversas instituciones.

