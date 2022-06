“Me hubiese encantado decir que iba a votar por Petro”: Daniel Quintero

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, retomó funciones el 21 de junio luego de que la Procuraduría levantó la suspensión por presunta participación política. Foto: José Luis Arango / Alcaldía de Medellín

Daniel Quintero regresó a su cargo como alcalde de Medellín el 21 de junio, luego de que la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Margarita Cabello, levantó la suspensión en el proceso por presunta participación política, que continúa su curso.

Ante su retorno al despacho, Quintero recibió la contingencia en el Metro de Medellín, por la aparición de un socavón entre las estaciones Caribe y Tricentenario, así como el Concejo le hundió el proyecto para la venta de acciones de EPM en UNE, con las que la ciudad buscaba recaudar alrededor de $2,5 billones.

El tema principal fue sin duda la elección de Gustavo Petro como presidente, ya que según Quintero invertirá en grandes proyectos de ciudad como la construcción de cinco metrocables, a lo que se le suma la creación del Ministerio de la Industria que se establecería en Medellín.

Pero además, insistió en la necesidad de unirse y escuchar a los sectores opositores, se refirió al dinero que recaudó durante su suspensión y a lo que viene con Hidroituango.

¿Ha hablado con Gustavo Petro tras su elección como presidente?

Sí, un par de veces sobre temas generales para coordinar agendas relevantes entre el presidente y el alcalde de Medellín. Hay proyectos que nos emocionan, como la construcción de cinco metrocables. Algunos de ellos van a tocar municipios como La Estrella y el corregimiento San Antonio de Prado.

También hemos hablado sobre lo que el presidente electo llama el gran acuerdo nacional, que no sólo se ejecuta desde el nivel central sino desde las regiones. Es un llamado a sentarnos con los actores que nos han rivalizado y han causado tanta polarización. Por ejemplo, ya tenemos equipos de trabajo con el presidente de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales). Él está mirando dónde están representadas las ciudades.

Lea: “Los alcaldes están listos para trabajar con Petro”: Asocapitales.

¿Qué prometió Petro para Medellín? Usted habló que la capital antioqueña será sede del Ministerio de Industria.

Medellín es la capital industrial de Colombia, fuente de muchas empresas además de los gremios más importantes del país como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). En el marco de ese emprendimiento, el presidente Petro propuso que el Ministerio de Industria estuviera ubicado en Medellín.

La democracia ha funcionado nuevamente en Colombia, Un saludo a Gustavo Petro y la mejor de las suertes para él. Leegó el momento de superar la polarización y construir confianza, por el bien de todos. Los empresarios cumpliremos nuestra función social pic.twitter.com/n5vXmNbfgF — Bruce Mac Master (@BruceMacMaster) June 19, 2022

Yo creo que es un acierto porque va a permitir recoger de mejor manera los intereses, los miedos que muchas veces se suscitan en Colombia y que han impedido que gobiernos alternativos llegaran al poder. Creemos que eso va a permitir inaugurar una izquierda democrática, moderna, que entienda que un país no crece sin sus empresas. Pero también es indispensable que los empresarios entiendan que Colombia no crecerá si su gente tampoco lo hace.

¿Cómo reconciliar a los paisas? En Medellín ganó Rodolfo Hernández

La votación en Medellín para una opción alternativa fue histórica. Yo fui el alcalde más votado de la ciudad con 305.000 votos y Gustavo Petro me superó con más de 370.000. Eso demuestra que Medellín cambió y Antioquia también, pues la votación para Petro casi llega al millón. Una idea de cambio es muy importante y difícilmente un país puede crecer con una línea política únicamente conservadora.

Este nuevo proceso democrático que se inaugura en Colombia tiene una gran misión, que es reconocer el valor de la oposición y de la mirada de los sectores más conservadores, de modo que construyamos políticas bipartidistas.

¿Su movimiento Independientes tuvo influencia en la elección de Petro?

Ellos hicieron un trabajo de corazón, con muchas ganas. Eso permitió los resultados que se han evidenciado.

¿Cómo va a garantizar independencia del gobierno de Petro?

Vamos a trabajar muy unidos como con Iván Duque. Vamos a hacer proyectos de ciudad. Vamos a procurar reunirnos con varios alcaldes del país. Ya tenemos equipos de trabajo desde las capitales. Estamos leyendo el programa de Gobierno para ver dónde están representadas las ciudades.

Cuando lo suspendieron recogió $200 millones en donaciones ¿qué hizo con ese dinero?

No se han tocado, están ahí. Estamos buscando otras alternativas para pagar el proceso legal de mi defensa. Pero, por ahora, estamos analizando los temas legales, porque usar los recursos podrían configurar alguna falta. Ni siquiera estamos seguros si se pueden usar o no. En caso de que no, buscaríamos devolverle el dinero a las personas que aportaron. Ahora, la Vaki no la abrí yo sino el movimiento Independientes. Ellos tienen derecho a hacerlo porque me eligieron a mí.

Tras su suspensión y la de otros alcaldes se cuestionó la participación de funcionarios públicos en política ¿cree que esto se deba replantear?

Hay algo que es muy cuestionable y es que funcionarios no puedan participar en política cuando no utilizan recursos públicos. Eso llevó a que varios de mis funcionarios tuvieran que renunciar porque no podían expresar su opinión. La verdad es que cuando uno revisa la Constitución, no hay una prohibición a la participación en política sino una orden al Congreso para que reglamente el derecho político.

Esa orden de la Constitución no se ha cumplido desde el 91 y en este momento hay un proyecto de ley radicado por el congresista liberal Andrés Calle para reglamentar ese derecho político, de modo que Colombia deje de ser el único país en que no está permitido. A mí me hubiera encantado decir que iba a votar por Gustavo Petro y no lo pude hacer, pero esperamos que otros líderes políticos sí puedan hacerlo en el futuro.

¿Cuál es su prioridad inmediata ahora que volvió?

Tenemos mucho trabajo, como los 14 puntos de atención crítica por la temporada de lluvias y la licitación e inicio de obras del metro de la 80. Queremos hacer realidad Parques del Río del Norte, que será el parque público más grande la ciudad en la zona de menor espacio público del país. Allá también tendremos la construcción del hospital del Norte, estamos que entregamos el puente de la calle San Juan y este año tendremos el metroplús de la 11 sur.

¿Cómo dará seguridad a la ciudadanía? Nueve de sus secretarios renunciaron para hacerle campaña a Petro. Esto genera incertidumbres en los programas en marcha

En Medellín, tenemos una forma de administración muy profesional en la que van creciendo las personas. Los reemplazos fueron dados con funcionarios que merecían pasar a nuevos cargos, jóvenes muy preparados. Eso permite que haya procesos de continuidad y esas personas demostraron su talento. He hablado con algunos, y lo que me dicen es que varios quieren aspirar a cargos a nivel nacional. Otros quieren aspirar en Medellín y en Antioquia.

¿Ahora qué viene luego de que el Concejo le negó la venta de acción de EPM en UNE?

La oposición es muy mezquina. Algunas personas se sorprendían porque nosotros no hicimos lobby ni ofrecimos secretarías para recuperar los 2.5 billones de pesos que ofrecía Millicom para la compra de las acciones. Nosotros no trabajamos así. Hay que aceptar que estamos mal de recursos, algunos proyectos tienen pocas oportunidades y, lamentablemente, tras la decisión de negar la venta de acciones de EPM en UNE, esa plata se perdió.

El movimiento Independientes está en minorías en el Concejo de Medellín. Muchos concejales, a pesar de que son de partidos tradicionales, me han dicho que votan por lo que es bueno para la ciudad, excepto algunos del Centro Democrático y el Partido Verde que tienen una posición sesgada.

Le puede interesar: Venta de acciones de EPM en UNE se hundió en primer debate en Concejo de Medellín.

Entonces, ¿piensa acudir al Gobierno Nacional para suplir ese hueco de 2.5 billones de pesos?

Vamos a tener que trabajar con ellos, sin duda, porque estamos muy endeudados con las administraciones anteriores. Nuestra gestión es la que tiene mayores deudas de alcaldías anteriores, que es de alrededor de medio billón de pesos.

Usted ha dicho a varios medios que salvó a los habitantes aledaños a Hidroituango ¿Qué acciones concretas tomó para esas ayudas a la comunidad y qué viene para la hidroeléctrica?

Lo primero que hicimos fue darle estabilidad final a la represa y al túnel auxiliar de desviación. Ese túnel fue el que colapsó por la utilización de materiales que no tenían la calidad adecuada. Ese túnel quedó muchos metros de profundidad y a la salida de él quedaba un torrente. No podíamos entrar por el túnel y lo teníamos que secar.

Ese trabajo lo hicimos a más de 50 metros de profundidad con tecnología especial. Creamos un entramado de micropilotes de acero para ser enterrados. Luego, por otro túnel que hicimos, lanzamos unas esferas de nylon diseñadas en Estados Unidos. Esas fueron arrastradas por el torrente y quedaron atrapadas en los micropilotes. Eso permitió secar el río que se había construido ahí como resultado del colapso. Ya después lograron entrar operarios por el túnel.

Vamos a empezar la primera prueba el 26 de julio con la instalación de los rotores. Luego, en fechas cercanas, esperamos hacer pruebas en seco y en agua. La idea es que, después de que probemos que podemos generar energía, pasemos a la operación definitiva antes del 30 de noviembre.

Ahora que volvió, ¿ha hablado con representantes de otras fuerzas políticas para lograr que le apoyen los proyectos en el Congreso?

Estamos tratando de sentarnos con los gremios de empresarios de la ciudad. Ya hay varios con los que nos hemos comprometido ser el puente con el Gobierno Nacional. Tenemos que ser puente para que los miedos que tienen respecto al gobierno que entra no se conviertan en una oposición innecesaria.

Algunos sectores lo anuncian presidenciable. ¿Qué piensa de esa visión?

Falta mucho tiempo para eso. Por ahora, con mi retorno, estoy muy agradecido con mi equipo. Entrar otra vez al despacho y ver el cuadro que tengo de un silletero con tapabocas me llenó de alegría.