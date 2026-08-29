Medellín en alerta naranja por incendios forestales: preocupa aumento de emergencias

Los incendios forestales registrados el pasado viernes en Medellín preocuparon a habitantes de Belén, Loma de los Bernal y Altavista. Foto: Archivo Particular

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La temporada seca y la llegada del fenómeno de El Niño se comienzan a sentir en Medellín. Además del racionamiento programado de agua desde el próximo 31 de agosto por comunas, en los últimos días se han registrado graves incendios forestales que han alertado a la ciudadanía por su magnitud.

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Según el último reporte del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, de los cuatro incendios que se reportaron el pasado viernes 28 de agosto, se lograron controlar rápidamente los de La Gabriela, en La Loma (San Cristóbal), y Rodeo Alto (comuna Belén).

Con respecto al de Tres Cruces, el cuerpo de Bomberos de la ciudad, en compañía de la Policía del Valle de Aburrá, realizó a lo largo de la noche labores de enfriamiento y control de focos. Las lluvias que se registraron en la madrugada lograron detener el avance de la conflagración.

“Gracias a nuestros bomberos, a los organismos de socorro y a la comunidad por su apoyo. Seguimos en sitio hasta dejar completamente controlada la situación”, agregó el mandatario.

La situación en el cerro de las Tres Cruces es una de las que más llamó la atención, debido a la altura y cantidad de llamas. El incendio se podía ver desde el occidente de la ciudad, así como varios conductores reportaron que las llamas ya se encontraban cerca de la vía a Colina de los Bernal.

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De acuerdo con el DAGRD (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres), en lo que va de este año se han atendido en la ciudad cerca de 4.800 emergencias, de las cuales 151 eran incendios forestales. Un tercio de estos se ha registrado en tan solo el último mes.

“Más del 98% de los incendios forestales ocurren de manera voluntaria o involuntaria por la intervención antrópica de los ciudadanos, las mal llamadas quemas controladas. Todas estas acciones pueden incurrir en un desastre completo para nuestros ecosistemas”, explicó Carlos Quintero, director del DAGRD.

Ante esto, la alcaldía de Medellín mantiene la alerta naranja en la ciudad para atender las situaciones asociadas a la llegada del fenómeno de El Niño, que incluye incendios forestales, desabastecimiento del agua, afectación en la calidad del aire y salud pública.

Adicionalmente, se hizo un llamado a la ciudadanía a abstenerse de realizar quemas en zonas verdes o cercanas a áreas boscosas, recoger los residuos y llamar al 123 ante cualquier connato de incendio que se presente.