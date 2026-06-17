Medellín lanza estrategia para acompañar a mujeres privadas de la libertad y sus familias

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Mujeres privadas de la libertad y sus familias serán incluidas en una nueva estrategia impulsada en Medellín para fortalecer las redes de cuidado y el acompañamiento alrededor de esta población. El proyecto, liderado por la Secretaría de las Mujeres y la Corporación Humanas, busca ampliar las acciones de atención más allá de los centros penitenciarios y reconocer el impacto que el encarcelamiento tiene sobre los entornos familiares y la vida en sí.

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La iniciativa “Derechos que atraviesan muros” contempla la conformación de una red de cuidado que acompañará a 90 familiares de internas. Mientras avanza la creación de esta red, el proyecto también prevé acciones dirigidas a las mujeres recluidas en el Complejo Carcelario y Penitenciario El Pedregal. Entre ellas se encuentra la caracterización de 80 internas para identificar sus necesidades. Esto, tomando como referencia una experiencia comunitaria implementada previamente en Quibdó.

Durante el primer semestre de 2026 ya se desarrollaron algunas actividades en El Pedregal. Según la Secretaría de las Mujeres, 108 mujeres participaron en procesos relacionados con salud mental, prevención de violencias, derechos sexuales y reproductivos, consentimiento, dignidad menstrual, autocuidado y reconocimiento de derechos.

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De acuerdo con la información entregada por la administración distrital, 48 de las participantes corresponden a mujeres privadas de la libertad y las otras 60 hacen parte del personal de custodia y vigilancia vinculado al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

La secretaria de las Mujeres de Medellín, Valeria Molina Gómez, señaló que la estrategia busca llegar a poblaciones que históricamente han tenido poca visibilidad dentro de las políticas públicas. La hoja de ruta contempla, además, la participación de organizaciones y entidades nacionales e internacionales interesadas en promover enfoques de cuidado y protección de derechos para mujeres privadas de la libertad, una población que suele enfrentar barreras adicionales para acceder a programas de acompañamiento y atención integral.

Así, con el apoyo de distintos actores, “Derechos que atraviesan muros” se desarrollará hasta 2028 y podrá servir como referente para otras regiones del país que busquen incorporar a madres, hijos, parejas y otros allegados en procesos de apoyo comunitario penitenciario.