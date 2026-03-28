Metro de Medellín extenderá horarios por concierto de Blessd: así funcionará el servicio

El concierto hace parte del tour “El mejor hombre del mundo”, con el que el cantante llega a la capital antioqueña. Foto: EFE - Carlos Ortega

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Medellín se prepara para recibir este sábado 28 de marzo el concierto de Blessd, en el estadio Atanasio Girardot. Ante el flujo de personas y la asistencia esperada, el Metro de Medellín anunció ajustes en su operación con el fin de facilitar la movilidad una vez finalice el evento.

La medida ampliará el servicio en las líneas A y B del sistema, que funcionarán hasta las 2:00 de la mañana del domingo 29 de marzo, permitiendo que los usuarios puedan regresar a sus casas luego de que el concierto termine.

Lo que debe tener en cuenta para utilizar el servicio

A partir de las 11:00 p. m. del sábado se aplicarán cambios en el acceso al sistema: desde esa hora, la única estación habilitada para el ingreso de usuarios será la estación Estadio, ubicada cerca del escenario del concierto.

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El Metro también recomendó a quienes planean movilizarse en el sistema verificar su saldo previamente en la tarjeta Cívica, ya que los puntos de venta físicos cerrarán a las 11:00 p. m., razón por la que los usuarios no podrán realizar recargas después de salir del concierto.

En cuanto a la salida de pasajeros, estarán disponibles varias estaciones de las líneas A y B, pero las estaciones como Prado, Parque Berrío, Alpujarra, Aguacatala, Ayurá, Cisneros, Suramericana y Floresta no estarán habilitadas para el descenso de usuarios en ese horario especial, pues no prestarán servicio durante la operación extendida.

Se sugiere utilizar con anticipación los canales presenciales o digitales disponibles para recargar y evitar contratiempos.