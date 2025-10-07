Inauguraron nuevo embarcadero en Barú para mejorar la seguridad marítima

El nuevo embarcadero de Playa Blanca en Barú tiene 300 metros cuadrados en forma de T. Foto: Alcaldía de Cartagena

La Alcaldía de Cartagena entregó un nuevo embarcadero turístico en Playa Blanca, Barú, este martes 7 de octubre. La obra busca beneficiar tanto a la comunidad local como a los turistas que llegan a este balneario.

El presupuesto de la obra fue de $5.154 millones y cuenta con 300 metros cuadrados en forma de T, con 28 pilotes de acero y concreto reforzado y seis fingers. Además, su capacidad permite recibir 16 embarcaciones medianas de manera simultánea.

“Más allá del gran impacto turístico y en la seguridad náutica, este nunca antes visto embarcadero será una bendición para la económica popular y nativa. Es Infraestructura para la gente, para los vendedores y actores de playa, para las comunidades, comerciantes, cartageneros y para todos los turistas”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Según la alcaldía, la estructura busca ordenar el tránsito marítimo, optimizar el embarque y desembarque, así como mejorar la experiencia y seguridad de los turistas.

Por su parte, la secretaria de turismo, Teremar Londoño Zurek, aseguró que la infraestructura será relevante para consolidar la competitividad del destino. “Estamos convencidos de que el turismo no puede seguir creciendo sin planificación. Hoy damos un paso firme hacia un modelo más seguro, sostenible y digno para todos los que hacen parte de este sector”, indicó la funcionaria.

Además, con el orden que buscan establecer con los operadores de las lanchas, la infraestructura reduciría los riesgos de accidentes como el caso del turista que fue arrollado por una lancha y sufrió fracturas y lesiones en varios órganos.

“Este nuevo embarcadero representa seguridad, orden y desarrollo. Es una obra que le cumple a la comunidad insular, a los prestadores turísticos y a los miles de visitantes que llegan cada año a disfrutar de este paraíso. Cartagena necesitaba dar este paso, y hoy lo damos con responsabilidad y visión de futuro”, concluyó el mandatario local.