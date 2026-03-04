Nuevas emergencias provocaron las lluvias en Medellín: hubo fuertes vientos y granizada

En la avenida El Poblado hubo problemas en la movilidad por inundaciones. Foto: Captura de pantalla

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una nueva jornada de lluvias en Medellín y su área metropolitana provocó nuevas emergencias en la ciudad. Además de caída de árboles por los fuertes vientos, se registró encharcamiento en vías y alertas por crecientes de al menos nueve quebradas.

Lea: Nombraron al general Herbert Benavidez nuevo comandante de la Policía de Cali

Las lluvias que se registraron en la tarde del pasado martes 3 de marzo comenzaron con emergencias en las avenidas El Poblado, Las Vegas y Guayabal, sobre las que se reportaron encharcamientos que dificultaron la movilidad.

A esto se le sumaron alertas por la creciente de las quebradas La Presidenta, La Jabalcona, La Volcana y Altavista, y sobre el río Medellín, que en zonas como el puente de la calle 33 y la estación Tricentenario presentó niveles por encima de lo normal.

⛈️ Tenga precaución. Un fuerte aguacero azotó Medellín y varios municipios del Valle de Aburrá, dejando reportes de granizo, vientos extremos y aumentos acelerados en el nivel de varias quebradas. El temporal se sintió con mayor intensidad en el sur del área metropolitana.



El… pic.twitter.com/cUTuGlhiil — El Colombiano (@elcolombiano) March 3, 2026

De igual forma, en el corregimiento de San Antonio del Prado se registró la inundación de dos viviendas, así como el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín (Dagrd) reportó cinco árboles caídos que afectaron un techo y varios vehículos, mientras que en la calle 4 sur con Autopista Sur hubo fallas en el suministro de electricidad a las luminarias de la vía.

Le puede interesar: Tayrona abrirá los próximos días: se confirmó la fecha

“Luego de las precipitaciones registradas en el distrito de Medellín, se presentaron afectaciones en la comuna 14, con cinco incidentes relacionados con árboles, algunos con colapso parcial que afectó una vivienda sin comprometer su estructura, y un techo que posteriormente dañó varios vehículos. También en el corregimiento de San Antonio de Prado, por insuficiencia hidráulica”, añadió Carlos Quintero, el director del Dagrd.

Además de las emergencias en el sur de Medellín, el Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá (Siata) registró precipitaciones en los municipios de Envigado, La Estrella, Itagüí y Caldas, que se vieron afectados por la tormenta eléctrica y la creciente de afluentes.

Ante el inicio de la temporada de lluvias el Dagrd pidió a la ciudadanía no acercarse a quebradas durante las lluvias, no arrojar basuras a las calles y advertir a las autoridades aumentos en los caudales de ríos y quebradas.

“Recordamos que estamos en temporada de lluvias, por lo tanto este tipo de precipitaciones se puede seguir presentando; hay que estar atentos y alertas a cualquier anomalía y reportar inmediatamente a la línea de emergencia del 1,2,3”, agregó Quintero.