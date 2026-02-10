Guantes de boxeo, tres millones de pesos y otros objetos perdidos en el metro de Medellín

Un triciclo estuvo entre los objetos perdidos en el metro de Medellín en 2025. Foto: Metro de Medellín

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Metro de Medellín dio a conocer la cifra y la lista de objetos perdidos dentro de los buses, trenes y cable aéreo, entre enero y diciembre de 2025. Los más frecuentes son los documentos de identidad; específicamente, fueron 6.952, así como cosas que las personas utilizan en su vida diaria, como gafas, llaves, celulares y prendas de vestir. Sin embargo, entre el grupo hay algunos objetos inusuales. ¿Cuáles son?

Lea: Aumenta el número de desaparecidos en Córdoba, dos jóvenes arrastrados por un arroyo

En total, en 2025 se encontraron en el sistema Metro 2.210 objetos desaparecidos. Entre los hallazgos que llamaron la atención están unos guantes de boxeo, un triciclo, un cinturón de artes marciales, llantas, una cobija, un bafle y hasta un paquete con tres millones de pesos.

Este último fue encontrado por un servidor Metro que lo pudo devolver a su dueño gracias al trabajo del equipo de seguridad, que logró identificar a la persona que había perdido el dinero. Posteriormente, lograron contactar para su devolución.

El Metro también entregó otras cifras interesantes, como las estaciones y los meses con más registros de objetos perdidos. Estos coinciden con las zonas y horas de mayor flujo de pasajeros.

Le puede interesar: Más de 250 desplazados regresan a zonas de riesgo en Ciénaga alegando abandono estatal

Es así como Niquía, San Antonio, Poblado, Parque Berrío y Bello son las estaciones que reportaron más objetos hallados. Del mismo modo, diciembre se posicionó como el mes con más reportes, con 955 objetos perdidos; le siguieron octubre con 893 y febrero con 803. Estos meses son temporadas de alta movilidad por el aumento de actividades recreativas, laborales y académicas.

Durante todo el año se registraron 9.162 elementos perdidos, que representa un aumento del 17,2% en comparación con el mismo periodo del 2024, en el que se reportaron 7.817 objetos perdidos.

¿Cómo reclamar un objeto perdido del Metro de Medellín?

Para encontrar o reclamar los objetos, el Metro dispone de varios canales de ayuda: la línea telefónica Hola Metro, un formulario web y el asistente virtual que entrega detalles de objetos perdidos y transfiere a un asesor para realizar el proceso de entrega en la oficina de la estación Parque Berrío, donde se guardan los elementos por tres meses.

De esta manera se entregaron 1.331 elementos del total de reportados el año pasado.