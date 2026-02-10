Aumenta el número de desaparecidos en Córdoba, dos jóvenes arrastrados por un arroyo

Dos jóvenes permanecen desaparecidos en el municipio de San Pelayo, Córdoba, en medio de la grave emergencia por inundaciones que enfrenta el departamento. Foto: Gobernación C

Una creciente súbita sorprendió a dos campesinos en la zona rural de San Pelayo cuando intentaban atravesar a caballo el arroyo El Barroso, en el tramo que comunica La Madera y Bongamella. El aumento inesperado del caudal los arrastró corriente abajo y desde entonces no se tiene información de su paradero.

De acuerdo con informes preliminares, los jóvenes transitaban por la zona en medio de las inundaciones que afectan gran parte del departamento. Minutos después del incidente, habitantes de la zona alertaron a las autoridades que vieron al caballo en el que se movilizaban los jóvenes flotando entre la vegetación y el lodo, sin rastro de ellos.

La corriente creció de forma repentina

Organismos de socorro y habitantes del sector iniciaron labores de búsqueda, apoyadas con sobrevuelos de drones, debido a la dificultad de acceso a la zona por tierra. Las autoridades descartan que los jóvenes hayan sido arrastrados un tramo extenso, dadas las condiciones del terreno.

Este nuevo caso eleva a cuatro el número de personas desaparecidas en Córdoba a causa de crecientes súbitas. En días pasados, otras dos personas fueron arrastradas por una corriente cuando se desplazaban en un camión en la vía entre Puerto Escondido y Montería.

Córdoba, golpeada por las inundaciones

Las autoridades departamentales reportan que ya son 24 de los 30 municipios del departamento los que permanecen en emergencia por inundaciones, con más de 45.000 familias damnificadas y alrededor de 120.000 personas afectadas, muchas de ellas sin acceso a servicios básicos.

Desde los diferentes organismos de gestión del riesgo, siguen reiterando el llamado a no intentar cruzar por zonas inundadas y a seguir todas las recomendaciones oficiales mientras las labores de búsqueda y ayuda continúan.