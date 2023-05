¡Ojo! Lista de barrios en Medellín e Itagüí que no tendrán agua el puente festivo

Circuitos Altavista Sur y Centro: los cortes comenzarán desde las 10:00 a.m. del 21 de mayo hasta las 4:00 a.m. del 22 de mayo. Serán 42.404 usuarios afectados en Medellín, de los barrios Las Mercedes, Belén, Los Alpes, Altavista, La Palma, Las Violetas, La Loma de Los Bernal, Granada, Altavista, La Gloria, San Bernardo, La Palma, Las Playas, Diego Echavarría, Belén y El Rincón.

Circuito Corazón: los cortes comenzarán desde las 10:00 a.m. 21 de mayo y se entenderán hasta la 12:00 a.m. del mismo día. Incluye 7.730 usuarios de los barrios Betania, El Corazón, Belencito, Nuevos Conquistadores, Las Independencias y Veinte de Julio.

Circuito La América: los cortes comenzarán a las 12:00 p.m. del 21 de mayo y se extenderán hasta las 12:00 a.m. de ese mismo día. Comprende 51.412 usuarios de los barrios Santa Rosa de Lima, Calasanz Parte Alta, Campo Alegre, La América, La Pradera, Los Alcázares, Santa Lucía, La Floresta, El Velódromo, Lorena, La Castellana, Laureles, Las Acacias, Simón Bolívar, El Nogal-Los Almendros, Miravalle, Belén, Nueva Villa de Aburrá, Los Pinos, El Danubio, Santa Mónica, Barrio Cristóbal, Santa Teresita, San Javier No. 1, Veinte de Julio y San Javier No. 2.