Bloqueos cerca de Hidroeléctrica El Guavio demoran mantenimiento clave

Enel Colombia programó un mantenimiento de la bocatoma de la Central Guavio, necesario para garantizar su operación. Sin embargo, los bloqueos de la comunidad en Ubalá impiden el desarrollo de la operación.

Para lograr que este mantenimiento cumpla con el cronograma previsto por XM, la empresa requiere comenzar con el transporte de equipos y el alistamiento técnico para adelantar las maniobras requeridas.

Enel se queja de que desde el 1 de agosto algunos representantes de la comunidad del municipio están impidiendo el normal tránsito de estos equipos y no se ha logrado el libre tránsito de la maquinaria.

Esto pese a que la compañía “cuenta con los permisos requeridos para el tránsito de los equipos, ha cumplido con los compromisos acordados previamente, ha participado en los distintos escenarios de diálogo y resolución de conflictos y ha manifestado su voluntad de ser parte de las soluciones que se requieren”, dice.

Al respecto, el mismo Ministerio de Minas y Energías le pide a las comunidades de Ubalá, Gachalá, Gama, Gachetá y Junín, en Cundinamarca, para que permitan el ingreso de equipos y personal a la Central Hidroeléctrica El Guavio, pues las labores de mantenimiento se han visto retrasadas más de 120 días.

“Garantizar el mantenimiento de El Guavio no solo es vital para la región del Guavio y Cundinamarca, sino para toda la zona oriental del país, que depende directamente de su operación”, aseguró el ministro de la cartera, Edwin Palma.

Y es que la central es la planta de generación más grande del país y un activo estratégico para garantizar el suministro de energía, especialmente en el Área Oriental, que incluye a Bogotá. El Guavio cuenta con capacidad de 1.250 megavatios (MW), equivalente al 6 % de la matriz energética nacional.

¿En qué van los diálogos con la comunidad?

El Ministerio de Minas y Energía además recordó que durante las últimas semanas se han realizado múltiples espacios de concertación, sin que hasta la fecha se haya logrado una solución definitiva.

Entre lo acordado está:

Inversión de $250 mil millones en obras de infraestructura

Creación de veedurías ciudadanas

Impulso a una comunidad energética en Ubalá

Una mesa jurídica para atender inquietudes sobre el servicio eléctrico

El 10 de septiembre se desarrolló una reunión de la mesa de diálogo con la comunidad en territorio, sin que hasta la fecha se haya logrado destrabar la situación.

El Gobierno nacional subraya que el interés general y la seguridad energética del país deben prevalecer, pues el servicio eléctrico de millones de colombianos está en riesgo.

Además, reconoce que las empresas del sector también han generado afectaciones a la comunidad, por lo que hace un llamado a que asuman compromisos concretos y efectivos para dar respuesta a las problemáticas sociales, viales y de servicio eléctrico que aquejan a la región.

Sin embargo, Enel asegura que el pliego de peticiones de los manifestantes está basado en temas que se salen de la capacidad de gestión de la compañía.

De otro lado, el Gobierno insiste en que la solución no puede construirse únicamente desde el Estado, sino con la participación decidida de las empresas, las autoridades territoriales y las comunidades.

Finalmente, tanto Enel como el Ministerio de Minas y Energía reiteran su voluntad de mantener abiertos todos los espacios de diálogo con las comunidades y disposición constante para trabajar de forma articulada con las instituciones

Pero advierten que el levantamiento de los bloqueos es indispensable para garantizar la continuidad del servicio eléctrico y mantener la confiabilidad del sistema eléctrico del país.

