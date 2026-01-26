Pico y placa en Medellín: así se aplicará la medida entre el 26 y el 31 de enero

El pico y placa en Medellín y el Área Metropolitana del Valle del Aburrá opera desde las 5:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. Foto: Alcaldía de Medellín

Aunque la semana pasada la Secretaría de Movilidad de Medellín y el Área Metropolitana del Valle del Aburrá anunciaron la rotación del pico y placa para este primer semestre del año, el cambio no operará hasta la primera semana de febrero.

El pico es una medida que se aplica en las principales ciudades del país para mejorar la calidad de la movilidad; además, como en el caso de Medellín, se aplica para controlar los niveles de contaminación generados por este tipo de medios de transporte.

Para esta semana del 26 al 31 de enero, la medida se seguirá aplicando de la misma forma como se venía haciendo desde el año pasado, es decir, que se restringe el tránsito de vehículos de 5:00 a.m. a 8:00 p.m. de la siguiente manera:

Lunes: 6-9

Martes: 5-7

Miércoles: 1-8

Jueves: 0-2

Viernes: 3-4

Vías exentas de pico y placa

El pico y placa aplica en la ciudad de Medellín y los municipios del Valle del Aburrá con excepción de las vías de conexión regional y nacional como la avenida Regional, la vía a Las Palmas y la vía a Occidente. No obstante, hay condiciones particulares en algunos tramos de estas vías que pasan por Itagüí y Bello.

Nueva rotación del pico y placa

El pasado 23 de enero, las autoridades regionales anunciaron la nueva rotación para el primer semestre del año, que comenzará a operar desde el 2 de febrero, en el mismo horario que se ha venido haciendo.

Para su aplicación, se tendrá una semana de periodo pedagógico, por lo que las sanciones se comenzarán a aplicar a partir del 9 de febrero.

El pico y placa a partir de febrero se aplicará de la siguiente manera:

Lunes: 1 y 7

Martes: 0 y 3

Miércoles: 4 y 6

Jueves: 5 y 9

Viernes: 2 y 8