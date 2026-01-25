Rescataron caballos que eran usados para carreras en el barrio Chino de Cartagena

Imagen de referencia. Los animales fueron trasladados a la plaza de toros de Cartagena para su revisión. Foto: Idpyba

Las autoridades en Cartagena rescataron cinco caballos y un asno que estaban siendo utilizados en el barrio Chino para carreras que se conocieron por videos compartidos por redes sociales.

El operativo lo realizó la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata), que actuó tras una denuncia ciudadana, que permitió la identificación de las personas que estaban implicadas y la ubicación de los animales que, en los videos difundidos por redes sociales, se ven sometidos a diferentes niveles de estrés.

En las imágenes se ve que en un momento de la carrera uno de los animales cae sobre el concreto, por lo que varios de los espectadores se ríen.

“Lo primero que puede ocurrir son fracturas (...), en este caso, al animal involucrado, que es el equino. Además de eso, una lesión o una dislocación”, dijo a Noticias Caracol Kevin Urango, médico veterinario y zootecnista sobre la escena del video.

Tras conocerse el hecho, el director de la Umata, Adolfo Pérez, señaló que “queremos recordarle a todos que aquí, en Cartagena, los animales se respetan. No vamos a permitir prácticas que impliquen maltrato, explotación o uso indebido de ningún ser vivo. Seguiremos actuando con firmeza, atendiendo cada denuncia y protegiendo a quienes no tienen voz”.

Sumado a esto, el funcionario indicó que este lunes harán la denuncia contra las personas implicadas por maltrato animal. Sobre los animales, la Policía Ambiental de Cartagena indicó que fueron trasladados a la Plaza de Todos, donde se hace la evaluación de su estado de salud.

Finalmente, las autoridades resaltaron que los animales encontrados no eran de los cocheros de Cartagena e hicieron un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier tipo de maltrato animal, así como a fomentar su respeto.

