Pioneros del graffiti de Medellín pintaron un mural para contar su historia

Obra "El legado" de los artistas Bboymksuno Reales Crew. Parte del mural de 350 metros cuadrados en Guayabal, Medellín. Foto: Agencia APP

Durante ocho días, en la avenida Guayabal de Medellín, específicamente en la carrera 52 #14-169 sobre un muro del centro logístico de la empresa DHL, 17 artistas urbanos con más de dos décadas de trayectoria intervinieron un mural de 350 metros cuadrados titulado “El graffiti y su legado en Medellín”. Se ubica en el corredor Guayabal Gallery, y está abierto al público para que cualquier transeúnte pueda verlo.

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