Polémica en el Concejo de Medellín: cabildante pidió renovar camionetas blindadas

Andrés "el Gury" Rodríguez asegura que la compra de nuevos vehículos reduciría los gastos en mantenimiento y repuestos. Foto: Concejo de Medellín

Una lluvia de críticas le han caído al concejal del Centro Democrático en Medellín, el “Gury” Rodríguez, a quien le pareció buena idea proponer en la plenaria del cabildo que se renueven las camionetas blindadas de los concejales y de paso se modernicen las oficinas.

Lea: Embargaron las cuentas de Nequi de deudores de multas de tránsito en Santa Marta

Su intervención se dio en medio de un debate que tenía como fin definir una comisión accidental que trabajara por mejorar la imagen del Concejo de la capital antioqueña, dado que varias universidades se han negado a realizar las pruebas para las elecciones de personero y secretario del cabildo, por ejemplo.

Por eso Rodríguez, quien se hizo conocido por liderar la revocatoria contra Daniel Quintero, le pareció prudente hacer la propuesta con la que asegura se podrían “ahorrar costos en mantenimiento, seguros y repuestos”, pero además “generaría un ambiente laboral mejor”.

Le puede interesar: Por falta de agua, declararon la calamidad pública en Barichara ¿qué pasa?

“La proposición yo se las había comentado, incluso, en la inducción, sabiendo que hay una batería de automóviles, algunos ya con bastantes kilómetros y algunos ya en ciertas condiciones, aunque creo que todos están buenos, pero en vista del ahorro de costos y pensando en un futuro también, ¿por qué no empezamos a buscar la forma en algunas de las modalidades que existen hoy para modernizar la flota de carros, y es buscar un renting o un leasing?”, dijo Rodríguez en la sesión.

Las críticas no se hicieron esperar. Así como se resalta que las camionetas de los cabildantes, que son TXL blindadas, se compraron en 2019 y que hay otras prioridades en la ciudad, se retomó el debate que han dado concejales en otras ciudades y hasta congresistas que no han recibido los vehículos oficiales alegando que no los necesitan y se ahorran costos.

En redes sociales, Andrés “el Gury” Rodríguez insiste en que han tergiversado su sugerencia y que su propuesta sí representaría un ahorro en los gastos.