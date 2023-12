Por falta del SOAT, los bomberos no pueden salir a atender incendios en Medellín

Inicialmente se controlaron las llamas en la parte baja de una ladera en el barrio La Loma, pero estas reaparecieron en la parte superior. Foto: captura de video

Un incendio forestal que se presenta desde las 2:00 p.m. del 1 de diciembre de 2023 en El Barrio La Loma, en la Comuna 13 de Medellín, no ha podido ser atendido con normalidad porque justo hoy se venció el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) de la mayoría de vehículos del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín.

La conflagración continua en la parte alta de la ladera, luego de que las llamas habían sido controladas en la parte baja. Según indicó el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) de Medellín, la emergencia fue atendida inicialmente con una unidad y cuatro bomberos, pero ante la reactivación del incendio se requirió el apoyo de grupos de socorro adicionales.

En la mañana del mismo día se reportó que los bomberos de seis estaciones no pueden movilizar la mayoría de sus máquinas y camionetas, porque estos vehículos tienen vencido el SOAT. Únicamente dos camionetas de las estaciones Libertadores y Guayabal pueden ser utilizadas, pues de lo contrario podrían recibir una sanción de un salario mínimo legal vigente por cada automotor que circule con la póliza vencida.

Según El Colombiano, la empresa aseguradora que se encarga de la expedición de las pólizas del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín señaló que, aunque cuentan con las pólizas correspondientes a los vehículos de los Bomberos de la ciudad, no pudieron subirlas a la plataforma del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Además, la compañía indicó que por esta razón no pudieron expedir otros seguros que tenían a su cargo: “Dado el cierre de mes no alcanzaron a expedirse las más de 700 pólizas el día de hoy, nosotros todos los meses el último día de mes efectuamos cierre tecnológico al medio día”, explicó la empresa.

La Dagrd de Medellín indicó que todos los vehículos tendrían el seguro vigente a partir de la media noche del 1 de diciembre.