¿Por qué bloquearon la vía Medellín-Barbosa?

Más de ocho horas duraron los bloqueos sobre la vía que comunica a Medellín con la costa Atlántica, en el que participaron cientos de habitantes de Girardota y Barbosa, Antioquia, que salieron a protestar para pedir el desmonte del peaje El Trapiche. Aunque a lo largo de la tarde del martes 21 de septiembre las manifestaciones se desarrollaron pacíficamente, en la noche se presentaron disturbios y un vehículo quemado.

Hacia el medio, el comité No más peajes para Barbosa había anunciado un paro indefinido, pues señalaban que, aunque habían tenido una mesa técnica con representantes de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Concesión Vías del Nus (VINUS), exigían la presencia de personas con poder de decisión, como el ministro de Transporte, el presidente de la ANI o el gobernador de Antioquia.

En la tarde, los habitantes inconformes salieron con pancartas y protestaron sobre la vía que comunica a la capital de Antioquia con la costa Caribe. El tráfico colapsó por cuenta de los bloqueos que mantuvo la comunidad, pero no se presentaron hechos de violencia por varias horas.

Hacia las 9:00 p.m., sin embargo, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, denunció que se había presentado una agresión contra unos motociclistas y por lo tanto ordenó a la Policía Metropolitana Del Valle de Aburrá la disolución de la manifestación.

“Bienvenido el derecho a la protesta, no a las vías de hecho violentas. La ANI y la Gobernación de Antioquia han mantenido el diálogo. Los violentos ya produjeron accidente de motociclista. He dado instrucción a Policia MEVAL de levantar vías de hecho violentas y restablecer derechos”, anunció Gaviria.

Cuando los uniformados de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), antes Esmad, acudieron a cumplir las órdenes del gobernador, se presentaron enfrentamientos con los manifestantes y una tractomula de la empresa Coordinadora resultó incendiada. Hacia la media noche se reportó el desbloqueo de la vía, pese a que continuaran los disturbios.

Aunque los diálogos entre la comunidad y la ANI se vienen dando desde el 2016, según No mas peajes para Barbosa, las tensiones han aumentado con el incremente en la tarifa del peaje, de $11.100 (en 2021) a 14.500 (en 2022) y $16.400 este año.

La ANI argumenta que están cumpliendo con el contrato, pues, una vez terminada la construcción de la vía, se estipuló que la Concesión VINUS se beneficiaría de los peajes, como compensación. Además, también señalan que esperan poder hacer un traslado del peaje una vez se culminen las obras de Conexión Norte y Magdalena 2.

Ahora bien, según Sandra Gutiérrez, integrante del comité No más peajes para Barbosa, en la mesa técnica que mantienen con la ANI y la Concesión VINUS no les brindan respuestas, pues sus interlocutores arguyen no tener poder de decisión.

“Cómo nos expresaron no tener ningún poder de decisión les propusimos que necesitamos hablar con el presidente de la ANI, el gobernador de Antioquia, el director del Área Metropolitana. Ellos dijeron que no se podía, que era muy difícil, entonces nos levantamos y terminamos la reunión y ya la comunidad dijo que no nos dieran más dilaciones, que nos íbamos a parar y estamos en el paro”, añadió Gutiérrez.