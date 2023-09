“Llegó con un arma”, se conoce nuevo caso de maltrato laboral en empresa de Ibagué

Stefhany Galindo asegura que previamente tuvo un incidente con la familia, en el Diego Charry sacó un arma. Foto: Captura de pantalla

El caso de maltrato laboral, que se registró en una empresa de Ibagué y que se hizo viral, luego de que el presidente Gustavo Petro republicó un video, sigue avanzando. Por un lado, el abogado de los empleados víctimas del abuso señaló que buscarán que sean indemnizados, mientras que por redes sociales se conoció el testimonio de una extrabajadora, quien asegura que este evento no es aislado.

“Me sorprende que Gustavo Charry esté diciendo que en la historia de sus empresas haya pasado esto, porque yo también tuve un tema, cuando trabajaba con ellos en el área de recursos humanos”, relata Stefhany Galindo, una contadora pública que publicó su historia en Tiktok.

Confunden ser empresarios con ser esclavistas. Pasan por encima de la dignidad del trabajador. Por eso se oponen a la reforma laboral



Olvidan que cada vez más la empresa se basa en la solidaridad y en la inteligencia https://t.co/8jLy00qfaT — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 19, 2023

La mujer dice que no duró ni un mes en la empresa, porque la involucraron en un robo de unas cajas que iban a presentar ante la DIAN para la devolución del IVA. “Diego Charry llegó sobre las 10 de la mañana a la oficina, que queda en el centro comercial Aqua, junto con sus guardaespaldas. Él llegó con un arma, apuntándole a todo el mundo, diciendo que dónde estaba”.

Galindo añade que el hombre se llevó unas cajas y días después la citaron Gustavo Charry papá (quien ya falleció) y el hijo a preguntarle si conocía una mujer que trabajaba con Diego Charry. Ella dice que sí y explica que estudió con ella en la universidad, pero que ellos creían que ella estaría filtrándole información a Diego, a través de esa amiga.

“Ellos me empiezan a cuestionar, a juzgar, me empezaron a hablar súper feo, como a alzar la voz, pero yo no me dejé y les dije: ‘hasta hoy yo trabajo en esta empresa’. Lo que me dijeron es que ‘no es su decisión, es nuestra decisión, ya no trabaja con nosotros’”, indicó Galindo, quien añadió que hizo las denuncias en su momento, pero no avanzaron.

Trabajadores pedirán indemnización

Sobre los trabajadores que aparecen en el video que se hizo viral en redes sociales y que generó la indignación en el país, el abogado Camilo Delgado, quien los representa, afirmó a Caracol Radio que interpondrán acciones legales contra los propietarios de las empresas Charry Trading y Varchar.

“Son varias acciones jurídicas que vamos a ejercer en representación de los trabajadores afectados, por la vulneración de los derechos que enmarca la ley 1010 de 2006, en materia de acoso, intimidación y abuso laboral, otra por lo que corresponde a la reclamación de los derechos laborales de los empleados”, indicó el abogado.

Además de esto, Delgado indicó que las personas que renunciaron a la compañía por intimidaciones, también pueden buscar la indemnización, así como manifestó que intentan determinar si hubo conductas punibles como el secuestro simple, amenazas, injuria, entre otros.