¿Por qué cerraron las estaciones Hospital y Universidad del Metro de Medellín?

Las estaciones Hospital y Universidad estuvieron temporalmente fuera de operación tras un incidente en la vía de la Línea A. Foto: Metro de Medellín

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las estaciones Hospital y Universidades del Metro de Medellín estuvieron temporalmente fuera de servicio en la mañana de este lunes 9 de marzo debido a un incidente con una persona en la vía, situación que obligó a modificar la operación de la Línea A del sistema.

Lea: Así quedó la Cámara de Representantes por Antioquia; solo cuatro lograron repetir curul

La novedad fue reportada por el Metro sobre las 7:50 a.m., que informó que los trenes solo estaban operando entre las estaciones Niquía-Caribe y Prado-La Estrella.

Debido a la situación, las estaciones Hospital y Universidad quedaron momentáneamente fuera de servicio, lo que obligó a muchos usuarios a buscar rutas alternas para continuar sus desplazamientos durante las primeras horas de la mañana.

Ajustes en la operación del sistema

Durante la contingencia, el Metro recomendó a los usuarios utilizar otras alternativas de transporte para movilizarse entre los sectores afectados. Entre ellas se encuentran las rutas de buses que circulan por la Avenida Regional y la Carrera 52 (Carabobo), así como el sistema de Metroplús, que conecta distintos puntos del corredor norte-sur de la ciudad.

El sistema también activó protocolos de atención mientras se realizaban los procedimientos necesarios en la vía para poder restablecer la operación normal de los trenes.

Llamado a la ciudadanía

Tras el incidente, el Metro de Medellín hizo un llamado a la ciudadanía para abstenerse de compartir imágenes relacionadas con lo ocurrido, al tratarse de una situación asociada a la salud pública.

Por respeto y empatía, abstente de divulgar imágenes de esta situación que es un tema de salud pública.



Si sientes que necesitas ayuda 👇:

✅@SaludAntioquia: https://t.co/amsC654ddB

✅@AlcaldiadeMed: https://t.co/h9DdXxD1qA

✅@OPSOMS_Col: https://t.co/AMJYhMf0oz pic.twitter.com/HZCoPknSSn — Metro de Medellín 💚 #ALoMetro (@metrodemedellin) March 9, 2026

Aunque posteriormente la operación del sistema se restableció, las autoridades recomendaron a los usuarios tener en cuenta posibles retrasos o congestión en el servicio, debido al represamiento de pasajeros que se genera tras este tipo de interrupciones en la red.