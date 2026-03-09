Así quedó la Cámara de Representantes por Antioquia; solo cuatro lograron repetir curul

Antioquia tiene 17 curules en la Cámara de Representantes. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

La Cámara de Representantes por Antioquia es una de las que más renovaciones tendrá. Solo cuatro congresistas repetirán su curul, mientras que el Centro Democrático consolida su fuerza en la región y Creemos, del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, consiguió sus primeras curules en el Congreso.

En términos generales, en Antioquia votaron 2.288.770 personas, que equivale al 45,5 % de la población habilitada para hacerlo. De estos, hubo 48.549 sufragios no marcados, 71.959 anulados y 98.840 marcados en blanco.

Por partidos, el más votado fue el Centro Democrático con 742.902 sufragios (32,4 %), seguido por el Pacto Histórico con 394.081 (17,2 %), Creemos con 285.354 (12,4 %), el Partido Liberal con 223.870 (9,7 %), Conservador con 203.995 (8,9 %), y la coalición entre Cambio Radical, La U, Salvación Nacional y Oxígeno logró 119.070 (5,2 %).

Tanto el Centro Democrático como el Pacto Histórico sumaron dos curules más en comparación con las elecciones de 2022. Los partidos Conservador y Liberal perdieron una plaza cada uno, mientras que el Centro Esperanza y la Alianza Verde perdieron la representación en el departamento.

Los que repiten

Aunque ocho congresistas buscaban la reelección a la Cámara por Antioquia, solo cuatro lograron reelegirse. Entre estos se encuentran dos del Centro Democrático, uno del Pacto Histórico y un conservador.

En esta lista figura Óscar Darío Pérez (Centro Democrático), quien obtuvo 52.682. Es contador público de la Universidad de Medellín, con tecnólogo en Costos y Auditorías del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, así como cuenta con estudios complementarios en Tributación, Finanzas y Seguros.

Empezó como representante a la Cámara en 1998, y desde allí ha alternado entre esta y el Senado. Se ha reconocido por trabajar en comisiones económicas y temas relacionados con el presupuesto.

Por el Centro Democrático también repite Jhon Jairo Berrío, quien obtuvo 37.290 votos. Es administrador de empresas de la Universidad de Antioquia, especialista en Mercadeo Gerencial de la de Medellín y magíster en Administración de EAFIT, así como ha estado en la Cámara de Representantes desde 2018.

Fue concejal de Donmatías, alcalde del mismo municipio en dos ocasiones, y funcionario del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la Secretaría de Educación de Antioquia. También se ha destacado en el sector privado en la industria de la confección y el transporte de pasajeros.

Entre los reelegidos también está Alejandro Toro, que se lanzó por el Pacto Histórico, cuya lista era cerrada. Estudió nueve semestres de licenciatura en Pedagogía Reeducativa en la Universidad Luis Amigó y administración de empresas en el Politécnico Gran Colombiano. Es periodista, gestor social y creador de la fundación Avanza Colombia.

Toro ha sido una de las caras visibles de la bancada antioqueña, así como ha sido cuestionado en la región por su cercanía con Daniel Quintero.

El último reelegido es Luis Miguel López, quien obtuvo el aval del partido Conservador y 45.850 votos. Estudió negocios internacionales en Eafit. Antes de llegar al Congreso fue director ejecutivo de la Fundación Conciudadanos, gerente del Grupo GDC y miembro de la Junta Directiva Central Mayorista de Antioquia y de la Red Antioquia Provida.

Los más votados

En estas elecciones el Centro Democrático se consolidó como el más votado. Entre sus listas se destacan los nombres de Andrés Felipe Guerra, quien alcanzó 178.185 votos. Además de haber sido parte de los precandidatos a la presidencia por dicho partido, fue candidato a la Gobernación de Antioquia.

Es comunicador social de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Opinión Pública y Procesos Electorales de la Pontificia Universidad Javeriana, así como en Comunicación Política y máster en Gobierno y Políticas Públicas.

Seguido está Jose Gregorio Orjuela Pérez, quien sumó 92.590 sufragios. El abogado especialista en derecho administrativo. Fue concejal de Rionegro por tres periodos, así como diputado de la Asamblea de Antioquia otros dos periodos, antes de pasar al Congreso.

En la lista de más votados también está Camilo Andrés Gómez Mosquera, por el partido Liberal, quien obtuvo 72.223 votos. Este joven contó con el apoyo de importantes figuras políticas regionales, especialmente en Envigado y Sabaneta.

La llegada de Creemos

El movimiento del alcalde de Medellín logró conseguir dos curules al Congreso para Luis Guillermo Patiño Aristizabal, que tuvo 67.481 votos y quien es magíster en Estudios Políticos y docente, decano e investigador de la Universidad Pontificia Bolivariana. También fue secretario de Educación de la capital antioqueña.

La otra curul fue para Simón Molina Gómez con 63.812 sufragios. Es administrador ambiental, así como se desempeñó como subsecretario de Planeación Ambiental y de Servicios Públicos durante la alcaldía de Aníbal Gaviria en Medellín. Adicionalmente fue concejal de la misma ciudad, entre 2016 y 2019 por el Centro Democrático.

Los demás candidatos

Entre los 17 de la Cámara por Antioquia también está Melissa Orrego Eusse, quien se lanzó por el Centro Democrático y obtuvo 63.846 votos. Es comunicadora social y periodista, especialista en gerencia de la comunicación organizacional. Ha sido Coordinadora del Programa Ambiental en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, así como directora de comunicaciones de la Alcaldía de Bello y secretaria de Adulto Mayor del mismo municipio.

Junto a ella también está Ana Ligia Mora Martínez que recibió 52.682 sufragios y es una reconocida ambientalista de la región. Ha sido diputada de Antioquia y directora de Corantioquia. Además fue secretaria de Medio Ambiente en Medellín.

El último en sumarse a la bancada del Centro Democrático es Juan David Zuluaga Zuluaga, quien obtuvo 38.730 votos. Fue exalcalde del municipio de El Santuario y exgerente del programa MANÁ de la gobernación de Andrés Julián Rendón.

Por el Pacto Histórico también figura Hernán Muriel Pérez, que es una de las figuras que ha consolidado a través de redes sociales y el más votado en las consultas del año pasado que definieron el orden de la lista. Tiene 27 años, es comunicador social y fundador del medio Cofradía para el Cambio.

A esta lista también se suma Luz Verónica Estrada Holguín, quien se ha reconocido como líder social en el departamento y que ha basado su campaña en las mujeres, los jóvenes y el campo.

Por el partido Liberal también está Diver Ney Franco Tejada, quien es administrador de empresas, especialista en gerencia tributaria. Trabajó para una empresa de vigilancia y seguridad, en la Alcaldía de Bello y ha hecho parte de UTL en el Congreso. Ha prometido fortalecer la gestión social desde el territorio.

Por el partido Conservador también figura Jaime Cano Martínez, quien es oriundo de Guadalupe. Ha sido alcalde de Santo Domingo, director de la Asociación de Municipios del Nordeste de Antioquia, diputado de Antioquia y miembro de diferentes UTL en el Congreso.

La última de la banca antioqueña es Nátaly Vélez Lopera, quien tuvo el aval de la coalición de Cambio Radical, La U, Oxígeno y Salvación Nacional, y obtuvo 29.911 votos. Fue concejal de Medellín en dos ocasiones con el Centro Democrático, logrando una de las votaciones más altas, pero salió del partido tras diferencias con su dirigencia y un proceso por violencia política de género.

Los quemados en Antioquia

Entre los quemados en la Cámara de Representantes por Antioquia figuran Luis Carlos Ochoa, Federico Hoyos, Julieth Sánchez, Lucelly Rincón, Nicolás Albeiro Echeverry, Juan Felipe Lemus, Mauricio Parody, así como la exreina Laura Gallego