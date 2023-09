Profesor fue asesinado a tiros frente a sus estudiantes en Antioquia: esto se sabe

El docente fue identificado como Steven Chalarca Marulanda, de 36 años. Foto: Gobernador Aníbal Gaviria

En la mañana del 12 de septiembre se registró el asesinato de un docente de la Institución Educativa Rural Guillermo Aguilar, ubicada en el municipio de Yolombó, al nordeste de Antioquia. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el homicidio ocurrió cuando el profesor, identificado como Steven Chalarca Marulanda, se encontraba en una reunión con padres de familia.

El coronel Carlos Martínez, comandante de la policía de Antioquia, indicó que el maestro, de 36 años, fue abordado por unos hombres armados, quienes lo hicieron salir del plantel educativo para asesinarlo.

“Se encontraban reunidos con unos padres de familia en una entrega de notas. Llegan unos sujetos armados y preguntan por el docente Steven Chalarca que atendía algunas de las asignaturas de educación agrícola. Esta persona es retirada de la institución educativa y es ultimada por parte de estas personas”, detalló el coronel a Caracol Radio.

Las autoridades, que ya adelantan la pesquisa para esclarecer los hechos que ocurrieron en la vereda Barro Blanco, a unos 7 km del área urbana de Yolombó, indicaron que no hay reporte de denuncias de amenazas en contra del profesor Chalarca.

Según el testimonio de los padres de familia, docentes y estudiantes que presenciaron los hechos, los autores del crimen emprendieron su huida rápidamente. Si bien aún se desconoce la identidad de estos sujetos, no se descarta la posibilidad de que el homicidio haya sido perpetrado por estructuras criminales que operan en esta zona del departamento.

Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, se pronunció a través de X (antiguo Twitter) y declaró que se van a tomar acciones para que, prontamente, se identifiquen a los responsables. “La Gobernación de Antioquia, en llave con autoridades de la región, definió recompensa de hasta $50 MILLONES por información que permita el esclarecimiento, la ubicación y la captura de los responsables del asesinato del docente Steven Chalarca Marulanda. REPUDIO TOTAL”, escribió el mandatario.

Asimismo, en la mañana de este miércoles 13 de septiembre, anunció que emprendió un viaje a Yolombó para acompañar la movilización convocada por la comunidad, en rechazo del asesinato del docente. Además, informó que se realizará un Consejo Extraordinario de Seguridad para acelerar la investigación.

“Ya no quedan maestros”

La Secretaría de Educación de Antioquia emitió un comunicado en el que expresó su indignación y tristeza por el asesinato del docente Steven Chalarca, quien fue destacado por su labor pedagógica y compromiso formativo.

“Es triste escribir esto, es triste evidenciar que en esta sociedad ya no quedan maestros, pues cuando se asesina uno, se asesinan a los 19.000 maestros y maestras que están en las escuelas de Antioquia. ¿Qué les vamos a decir a los estudiantes? ¿Qué justificación les daremos a las madres y padres de familia? ¿Qué haremos con las escuelas, con las aulas y con los espacios escolares cuando todo esté vacío?”, se lee en el documento.

Reglón seguido, se cuestiona el accionar de las bandas criminales. “Podríamos ensayar y decir que los violentos se tomaron todos los espacios, que los grupos armados ya no respetan las escuelas, que la banalidad del mal triunfó y que el acto humano ya no tiene sentido. Pero no, esto ni siquiera explica ese acto tan miserable de sacar un docente del aula de clase para asesinarlo en la escuela”.

De igual manera, la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), a la cual el docente se encontraba afiliado, se pronunció. “Exigimos garantías por parte de las autoridades educativas y de policía para el ejercicio pleno de la labor docente en condiciones dignas y de seguridad, derivado de la premisa constitucional establecida en nuestra carta magna, como la prevalencia de los derechos para todos los actores de la escena educativa”.

