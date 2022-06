¿Qué pasó con los involucrados en accidente con explosivos cerca de la UdeA?

Tras la explosión, el cuerpo de Bomberos intervino el lugar debido a que se produjo un incendio. Foto: Denuncias Antioquia

Varios hechos se han desencadenado tras la muerte de una joven de 19 años en una explosión, que se presentó en el barrio Jesús Nazareno, en Medellín, el pasado 9 de junio, en la que al parecer estudiantes preparaban artefactos explosivos. Además de que las autoridades ordenaron la captura de cuatro de los involucrados, desde la Universidad de Antioquia se hizo un llamado a respetar la vida.

El incidente se presentó cerca de la institución y de acuerdo con las autoridades, la explosión ocurrió mientras los jóvenes manipulaban pólvora carbonatada y otros elementos químicos para la preparación de artefactos explosivos artesanales, que utilizarían en medio de la conmemoración del Día del estudiante caído.

En el hecho murió Stefany Orrego, de 19 años, quien estaba en segundo semestre de química en la UdeA, y que, según relató su madre a El Colombiano, desde hace tres semanas vivía cerca de la universidad para ahorrar tiempo en el traslado a su trabajo y a la universidad.

La joven presentó quemaduras en las vías respiratorias, un politraumatismo en el tórax y una herida en la mano izquierda, y aunque alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial, no sobrevivió por la gravedad de las heridas.

Entre los lesionados también se encuentra un joven de 21 años, estudiante de Ingeniería Química en el Instituto Tecnológico Metropolitano, quien tuvo traumatismos en el tórax y abdomen, así como graves lesiones oculares y en una mano, por lo que habrían tenido que amputar los dedos.

El tercer joven, de 19 años, es estudia ingeniería Forestal en la Universidad Nacional y tuvo quemaduras en tórax, la boca y el brazo derecho, mientras que el último herido es un pereirano de 20 años, estudiante de ingeniería eléctrica en la UdeA, quien tuvo lesiones en el oído izquierdo.

Los tres heridos, junto a otra mujer de 29 años, estudiante de ingeniería de Software, quien también se encontraba en la casa, fueron capturados ante las actividades ilícitas que realizaban dentro del lugar, según informó el secretario de Seguridad, José Gerardo Acevedo.

Por su parte, la alcaldesa encargada, Andree Uribe, invitó a la ciudadanía a protestar de manera pacífica. “El mensaje a la ciudadanía es a que ejerzan su derecho a la manifestación, pero con responsabilidad, sin manipular artefactos explosivos”.

Lamentamos lo ocurrido con nuestros jóvenes. Los jóvenes son el presente y futuro de Medellín, cada vida perdida o lastimada nos duele. — Andree Uribe Montoya (@AndreeUribeM) June 9, 2022

Por último, el consejo académico de la Universidad de Antioquia manifestó su solidaridad con las familias de los afectados por la explosión y manifestaron la necesidad de no ser indiferentes ante lo que pasa dentro y fuera de la universidad, como el respeto por la vida.

“La expresión argumentada de inconformidad constituye un valor ciudadano al que la universidad no ha renunciado ni renunciará jamás, de la misma forma que ella no cesa de esforzarse, ¡hasta el límite de sus posibilidades!, para que no se frustren los sueños individuales o colectivos, ni se pierda la potencia creadora de nuestros jóvenes, y para que no se produzcan pérdidas irreparables para sus familias, amigos y compañeros”, señalaron en comunicado.