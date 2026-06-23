Buscan a tres mujeres tras el asesinato de un estadounidense en un apartamento en Medellín

Foto de referencia./ El ciudadano estadounidense fue hallado sin vida dentro de una vivienda en el barrio Estadio Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Jean Roody Dagobert, un ciudadano estadounidense de 36 años, fue hallado sin vida en la madrugada de este lunes 22 de junio en una vivienda del barrio Estadio, en la ciudad de Medellín. El extranjero, que habría alquilado el inmueble junto a su hermano y amigos, había regresado del Parque Lleras luego de una fiesta en compañía de cuatro mujeres desconocidas que también ingresaron al apartamento.

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En medio de la celebración, el hombre se quedó dormido junto a una de ellas. Más tarde, en horas de la madrugada, cuando uno de los presentes ingresó a la habitación, se dio cuenta de que la cadena de oro que solía llevar la víctima ya no estaba.

Esto, y el comportamiento poco usual de las mujeres invitadas, llevó a que se alertara a los demás para no dejarlas salir del inmueble. Según versiones conocidas por las autoridades, al ser descubiertas, las cuatro mujeres intentaron huir: dos de ellas habrían salido por la puerta principal, mientras que otras dos escaparon por el balcón del segundo piso. Pero una pudo ser retenida y fue puesta a disposición de la Fiscalía: llevaba consigo cadenas, pulseras y anillos, los cuales habrían sido ocultados dentro de una peluca.

Ahora, la mujer enfrenta un proceso judicial por los delitos de hurto calificado y agravado, mientras se avanza en la investigación para establecer su posible participación en el homicidio del extranjero.

No obstante, las tres mujeres restantes son buscadas por las autoridades y todavía no se ha determinado la causa exacta de la muerte de Jean Roody Dagobert, oriundo de Florida. Al respecto, y luego de realizar la inspección técnica del cuerpo luego de su hallazgo, se plantean dos posibilidades que deben ser analizadas y verificadas por las autoridades: asfixia mecánica o el presunto uso de sustancias como escopolamina.

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La Secretaría de Seguridad de Medellín confirmó que el hecho ocurrió en el sector de hoteles de la Comuna 11. El material probatorio, como las cámaras de seguridad que rodean el sector, ya está siendo analizado por unidades de la Policía y el CTI de la Fiscalía. Aún debe determinarse si hubo participación directa de otras personas presentes en el hecho o si se trató de un hurto que derivó en un homicidio.