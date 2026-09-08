Capturaron en Dosquebradas a un hombre señalado de asesinar a su bebé de tres meses

El procesado no aceptó los cargos y un juez le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Foto: Policía Metropolitana de Pereira

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Casi dos años después de la muerte de un bebé de tres meses en Pereira, la Policía Nacional capturó a su padre biológico, Cristian David Cardona, quien deberá responder por los delitos de homicidio y acceso carnal o acto sexual con incapaz de resistir. La captura se dio el pasado 3 de septiembre en Dosquebradas, Risaralda, y el hombre, que no aceptó los cargos, fue enviado a un establecimiento carcelario.

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El coronel Óscar Leonel Ochoa Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, entregó los detalles de la operación: “capturamos a un hombre que dio muerte a un bebé de tan solo tres meses. Hechos ocurridos en septiembre del 2024. Y hoy la policía, en la Operación Ángel, capturó a su principal perpetrador gracias a una orden de captura emitida el 3 de septiembre de este año”.

El caso se conoció cuando el bebé ingresó de urgencia a la Clínica Los Rosales en septiembre de 2024, y durante la valoración, los médicos detectaron señales del síndrome del niño sacudido, una lesión que se produce al agitar con fuerza a un menor. A eso se sumaron indicios de agresiones de tipo sexual, lo que activó las alertas del personal de salud.

Los exámenes posteriores revelaron un trauma craneoencefálico severo, que fue la lesión que terminó causándole la muerte. “Este bebé recibió lesiones, tanto daños craneoencefálicos como alteraciones a su cuerpo”, precisó Ochoa.

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Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, los peritos hallaron lesiones cicatrizadas, compatibles con agresiones sexuales ocurridas antes del episodio que acabó con la vida del bebé. Con ese hallazgo, los investigadores se concentraron en el entorno familiar y, gracias a las entrevistas y verificaciones, establecieron que solo dos personas tenían contacto permanente y acceso directo al bebé: su padre y su madre, pues nadie más participaba en su cuidado.

Esa conclusión permitió a la Policía para la protección de la niñez solicitar la orden de captura del presunto responsable.

El comandante advirtió que el caso no está cerrado: “un hecho aberrante, vamos con contundencia a seguir el paso para identificar si hay otras personas vinculadas” y agregó que la institución policial mantiene el control permanente en este tipo de casos, rechazando cualquier hecho que ponga en riesgo a menores de edad.