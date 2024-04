¿Quién es Santiago Silva, nuevo secretario de Cultura de Medellín?

Silva tiene más de 10 años de experiencia en investigación, innovación social y cultural. Foto: Redes sociales

Medellín tiene nuevo secretario de Cultura, así lo dio a conocer el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez. Se trata de Santiago Silva, politólogo y profesor e investigador de la Universidad EAFIT y quien ya se había desempeñado como subsecretario de cultura en la primera administración de Federico Gutiérrez (2016-2019)

El nombramiento llega dos meses después de que Gutiérrez le pidió la renuncia a Manuel Córdoba, tras la aparición de un video en el que afirmaba, entre otras cosas, no tener experiencia en el sector cultura. “Yo sí puedo pecar en descacharme qué es un registro, qué es una biblioteca, todas esas cosas, y no me da pena decirlo. Pero lo que no me puedo descachar es la contratación. Pues como me dice Fico a mí: guevón, ya ganamos las elecciones y por eso también tengo la facultad y me fascina darme el lujo de decir que soy un paracaidista y que me fascina el vallenato. Por eso no me van a bajar, puedo decir lo que quiera”, es una de las cosas que dijo el exsecretario.

Sobre el nuevo nombramiento, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, argumentó la elección en que: “para la gran tarea de articular y seguir la conversación y la estabilidad del sector, he designado a Santiago Silva como Secretario de Cultura. Un hombre disciplinado, con experiencia de más de 10 años en investigación, innovación social y cultura”.

Silva es especialista en estudios políticos y magíster en gobierno y políticas públicas de la Universidad Eafit. Ha sido profesor de pregrado, posgrado y tiene conocimientos en temas de gobierno local, políticas públicas, estudios del desarrollo, capital social y cultura ciudadana. Antes de su nombramiento, se desempeñó en el Área de Cultura de la Escuela de Artes y Humanidades de la Universidad Eafit.

Además, ha participado en la formulación de la Política Pública de Cultura Ciudadana de Medellín, de la cual estuvo al mando; la realización del programa Ciudadanos Como Vos y la plataforma de diálogo social Tenemos que Hablar Colombia.

“Alcalde, gracias por la invitación y la confianza. Es una gran responsabilidad y un privilegio trabajar por el sector cultural y la cultura ciudadana de Medellín. ¡A trabajar para seguir recuperando la confianza!”, expresó Silva a través de su cuenta de X, antes Twitter.

Por su parte, Federico Gutiérrez señaló que “en este proceso la cultura ciudadana es determinante. Necesitamos regresar a los valores, recuperar la confianza en la ciudad, en nuestras instituciones y en la gente que habita nuestro territorio”.