Rifirrafe entre Federico Gutiérrez y director de la UNGRD por falta de ayudas

Más de 200 personas resultaron damnificadas en Medellín por un deslizamiento de tierra que ocurrió en la madrugada del 22 de mayo en el bario Villatina, comuna 8. El alcalde Federico Gutiérrez declaró la calamidad pública y aseguró que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) no envió recursos y acusó al Gobierno nacional de actuar por motivos políticos.

Según Gutiérrez la Unidad de Gestión del Riesgo a nivel nacional no tiene un peso para invertir en la emergencia, que así se lo habría dicho el director. Hasta el momento han evacuado 53 viviendas y esperan que el número aumente debido a las lluvias que continuarán hasta fin de mes.

“El miércoles hubo un primer movimiento de masa y luego ocurrió el deslizamiento principal en la madrugada del jueves. Declaramos la calamidad pública. Hemos trasladado más de 60.000 millones de pesos para obras de mitigación y atención comunitaria. Vamos en eso y será mucho más”, dijo el alcalde.

Gutiérrez también cuestionó al Gobierno: “Hace 15 días, básicamente nos mandaron unas colchonetas, unos temas de ayuda humanitaria, se lo agradecemos, pero le he dicho, nosotros necesitamos recursos para obras de mitigación y me dijo que no tenía un solo peso. Eso me dijo el director de la Unidad de Gestión del Riesgo, el doctor Carrillo. Se puso a la orden y yo le dije que yo necesito es apoyo y aquí todos los recursos los hemos puesto nosotros”.

El alcalde sostuvo que Medellín no ha recibido apoyo financiero en ninguna de las emergencias de la ola invernal que ha afectado la ciudad. “No hemos recibido un peso del Gobierno nacional. Pregúntele a cualquier otro alcalde o gobernador. Mientras derrochan plata en otras cosas, aquí no llegan los recursos”, agregó.

Y también sugirió que la ausencia de apoyo podría ser una represalia política. “La razón tendría que ver con la venganza del Gobierno nacional con Medellín por razones políticas conmigo. Pero nosotros no vinimos a quejarnos, vinimos a trabajar. Seguimos poniendo el pecho con la solidaridad de la gente y con los recursos de la alcaldía. A la gente no la dejamos sola”, concluyó.

Por su parte, Carlos Carrillo, director de la Ungrd, respondió ante las palabras del alcalde que su entidad no actúa por motivaciones políticas. “Lo que no voy a aceptar es que siquiera se insinúe que hay una retaliación política por parte de mi entidad hacia Antioquia, porque no la hay”.

Carrillo explicó que su declaración de no tener recursos se refería a una declaratoria previa y que la sostiene. “Él quizás no lo entendió, pero cuando le dije que no teníamos un centavo, me refería a la declaratoria de emergencia por variabilidad climática que hizo el Gobierno nacional en noviembre del año pasado. De esa declaratoria no se ha entregado un solo peso”.

Según Carrillo, esa declaratoria implica una inversión nacional de 1,9 billones de pesos, de los cuales 423.000 millones corresponden a la Ungrd. Dijo que esa suma aún no ha sido girada, por lo que aseguró que “yo dije que no había un centavo, sí, lo dije, y lo sostengo... no hay plata para atender la declaratoria de desastre natural porque es un rubro aparte”.

El director agregó que el alcalde hizo referencia a una conversación que sí tuvieron. “Nunca ha habido intención de zaherir a Antioquia porque son uribistas. Nunca en la Ungrd ha habido un criterio político para entregar ayudas”, afirmó Carrillo.

Las lluvias siguen generando riesgos en Medellín. El alcalde anunció que continuará con las acciones de emergencia con recursos propios del distrito. Mientras tanto, la disputa por la financiación y ayudas del Gobierno nacional se mantiene.