Romeo Santos cantó con el policía que lo imita en su concierto en Medellín

El cantante de bachata Romeo Santos se presentó en la noche del sábado 16 de septiembre, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, como parte de su gira “Fórmula, Vol 3″. Fuera del entusiasmo de sus seguidores, un hecho marcó la noche: la aparición del Policía que se hizo viral en redes sociales por imitarlo al cantar.

El uniformado apareció en la tarima cuando Santos se preparaba para cantar uno de sus más grandes éxitos, la canción “Ella y yo”, que hizo en duo con Don Omar, en 2005. Emocionado, el uniformado interpretó la parte del reguetonero e invitó a la gente a cantarle “perdón” a Romeo, en el pedazo final de la canción; gritó ¡Arriba la policía!, y hasta le siguió la cuerda a Romeo Santos con la actuación de la canción.

Bajo la ovación de los asistentes, el policía le dijo a Santos: “Para mí es un orgullo, un placer, poder cantar con mi ídolo. Con todo respeto, pero físicamente no me parezco, ¿verdad?, pero si Romeo me lo permite, yo puedo cantar una de sus canciones, o que tú la empieces a cantar y yo la sigo”.

En principio, el cantante de bachata inició cantando “La boda”, pero el uniformado indicó que no se la sabía muy bien, por lo que le dio pie para interpretar “Obsesión”, una de las canciones más conocidas de Santos, cuando hacía parte del grupo Aventura.

El policía se hizo viral en redes sociales a finales del año pasado, luego de que aparecieron videos en los que cantaba muy similar al estadounidense Romeo Santos.